„Ich habe ihn nur laufen lassen. Die Vorarbeit haben andere geleistet“, sagte Christian Peterschmitt. Sein zehnjähriger Wallach Ajmany hat gestern auf der Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim nicht ganz überraschend eines der beiden Hauptrennen gewonnen.

Denn vor drei Wochen war Ajmany an gleicher Stelle in einem identischen Rennen Dritter. Damals lief er noch in den Farben des Krefelder Grandseigneurs Hans Albert Blume. Kurz danach wechselte der Wallach, der auf ein bewegtes Galopperleben in halb Europa zurückblickt, in die Südwestpfalz. Peterschmitt bereitet ihn auf der Trainingsbahn in Zweibrücken vor. Im Achter-Starterfeld des Prime-Tipps.com-Rennens, eines der beiden Hauptrennen, gehörte Ajmany zu den Siegkandidaten. Auf der 2500 Meter langen Distanz dirigierte ihn Jockey Lukas Dolizier zu Beginn an die Spitze. Auf der Zielgeraden kam die Konkurrenz auf, doch Ajmany verteidigte seinen Vorsprung von einer Dreiviertellänge. Im ersten Ausgleich-III-Rennen des Tages um den Preis des Jeep-Autohauses Gauch hatte Peterschmitt mit dem fünfjährigen Kingdom of Heaven einen Mitfavoriten am Start, der am Ende Dritter wurde.

Krise wirft alles durcheinander

Die Corona-Krise hatte die Saisonpläne des Bottenbacher Besitzertrainers im Frühjahr über den Haufen geworfen. Ein geordnetes Training war nicht möglich. Die Trainingsbahn in Zweibrücken war von der Stadt gesperrt. Als sie wieder öffnete, wollte Peterschmitt nicht gleich loslegen. „Das war Anfang Mai. Die Bahn liegt mitten in der Stadt, da wollte ich nicht zum Trainieren hinfahren, während die Leute wegen Corona zu Hause sitzen mussten“, erklärte der Berufsschullehrer.

Im Vergleich zu den Pferden der Profitrainer fehlen den Peterschmitt’schen Galoppern noch ein paar Trainingskilometer. „Die Pferde werden langsam besser“, bemerkte er. Auch wenn etwa Montano, der im Preis von Wettstar lange führte, am Ende die Luft ausging.

Ohne Zuschauer fehlt der Spaß

Mannheim ist zurzeit die einzige Bahn im Südwesten, auf der Rennen gelaufen werden. „Es ist schade, dass nicht mehr Vereine aus dem Südwesten Rennen veranstalten“, bemerkte Peterschmitt. Weite Fahrten will er nicht in Kauf nehmen. „Es macht im Moment keinen Spaß“, fügte er an. Da tröstet der Sieg von Ajmany nur ein bisschen.

Der Renntag gestern hätte außerhalb der Corona-Pandemie mit Sicherheit mehr Spaß gemacht. Die Bedingungen auf der Seckenheimer Waldrennbahn waren erstklassig, es herrschte bestes Rennwetter, die Rennen waren spannend. „Was wäre das für ein Renntag für die Zuschauer gewesen. Es wäre bestimmt voll geworden“, sinnierte der Weilerswister Trainer Christian von der Recke. Mit Lagune und Fair Hurricane fuhr er zwei Sieg ein, letzterer sicherte sich unter Jockey Jozef Bojko, der drei Siege erritt, den Erfolg im Preis des Autohauses Gauch.

Nächster Renntag am 7. August

Das letzte Rennen des Tages, in dem Furous von Besitzertrainer Horst Rudolph ein Heimsieg gelang, wurde vom Sturz des Jockeys Filip Minarik überschattet. Ohne Einwirkung eines Konkurrenten kam der Routinier zu Fall und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Minarik war ansprechbar. Der Sturz bekümmerte Stephan Buchner, den Präsidenten des Badischen Rennvereins, Der Tages-Umsatz von 137.563 Euro, der nicht mehr so hoch war wie vor drei Wochen, hellte die Stimmung nicht gerade auf. „Überleben kann man damit“, sagte Buchner.

Am 7. August steht der nächste Renntag in Mannheim an. „Bislang wurde nur bis Ende August ein Plan gemacht“, sagte er. Zwei Termine im September und Oktober hätte der Rennverein noch in der Hinterhand. „Ich habe die Hoffnung, dass wir dann wieder Zuschauer auf der Bahn haben“, ergänzte Buchner. Unter Einhaltung der Sicherheitsabstände könnten sich 2000 bis 2500 Besucher auf der Anlage aufhalten, schätzte der Rennvereins-Chef. Dann käme für Verantwortliche und Aktive sicher auch der Spaß zurück.