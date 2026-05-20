Die Entscheidungsspiele um Auf- und Abstieg berühren abseits der jeweiligen Fanlager nur wenige. Warum geht’s nicht ohne Umweg und Nachsitzen?

In einer Gastkolumne für den „Kicker“ sprach der fraglos kluge Felix Magath vergangene Woche davon, dass man sich an diesen Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga wohl noch in Jahrzehnten erinnern werde. Nun ja. Sicher, die Konstellation mit drei punktgleichen Mannschaften auf den letzten drei Plätzen vor dem finalen Spieltag war unbestritten einzigartig. Nur die Prominenz der Hauptdarsteller, die hat Magath wohl etwas überschätzt.

Außerhalb der betroffenen Standorte, wen berührt da schon tiefergehend, dass St. Pauli und selbst das wackere Heidenheim künftig wieder in der Zeiten Liga spielen? Und im Fall des VW-Werksklubs Wolfsburg hätten es einige wohl sogar gern gesehen, kann ja auch noch passieren. Da war die Stimmungslage in Fußball-Deutschland schon anders, als der Bundesliga-Dino HSV 2018 quasi ausstarb, bevor er in der Zweitklassigkeit beinahe zum Dino 2.0 mutierte. Oder als der stolze SV Werder endgültig nicht mehr vom Titelglanz unter Otto Rehhagel zehren konnte.

Der FCK-Coup von Dresden

Noch weniger in den Köpfen bleibt wohl die Mehrzahl der Relegationsspiele hängen. Klar, punktuell und vor allem regional ist das anders. Die Fußball-Pfalz schwärmt heute noch vom denkwürdigen 2:0 des 1. FC Kaiserslautern in Dresden, der 2022 die Rückkehr in die Zweite Liga bescherte. Aber sonst? Elversberg gegen Heidenheim vor einem Jahr? Nur noch eine Randnotiz angesichts der Tatsache, dass nun eben zwölf Monate später klare Fakten ohne Umweg geschaffen wurden: Elversberg raus, Heidenheim runter.

So sollte es sein. Wer schlecht genug ist, in der Bundesliga die Plätze 16 bis 18 zu belegen, hat sich souverän für die Zweite Liga qualifiziert. Und wer eben dort auf einem der drei besten Plätze steht, hat eine gute bis sehr gute Saison gespielt und sollte direkt belohnt werden. Ohne Nachsitzen. Und selbst Felix Magath wird nun nicht widersprechen: An Play-offs zwischen Wolfsburg und Paderborn sowie Fürth und Essen wird sich außerhalb der Fanlager schon in ein paar Wochen, zumal da dann WM ist, kaum jemand mehr erinnern.