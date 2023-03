Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute Nachrichten für die Formel 1, für die am Wochenende in Mexiko-Stadt ein Renn-Hattrick mit drei WM-Läufen auf drei Kontinenten beginnt: Ihre Fans werden jünger und diverser, der Frauen-Anteil hat sich verdoppelt – und die Treue der Zuschauer hat zugenommen. Und das alles in einer WM, die als nicht mehr zeitgemäß gilt. Mitten in der Pandemie hat die Serie den Turnaround geschafft, weit über das enge Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hinaus.

Dass es eine repräsentative Umfrage gibt, ist bereits ein gewaltiger Schritt in die Zukunftsfähigkeit und ein gewaltiger Kontrast zur Ecclestone-Ära, in der nach Gutsherren-Art