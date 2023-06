Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesen Tagen ist vieles anders. Auch bei den Eulen Ludwigshafen. Der Handball-Zweitligist hatte klare Pläne, was in der fünfwöchigen Vorbereitung alles verfeinert werden sollte. Wären da nicht Corona und die Europameisterschaft gewesen. Am Sonntag kommt Bayer Dormagen zum Rückrundenauftakt (16 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle). Ein Gegner, der Trainer Ceven Klatt gerade nicht passt.

Die Tabelle lügt nicht. Sie gibt das derzeitige Leistungsvermögen einer Mannschaft wider. Das ist eine mitunter abgedroschene Redewendung. Ceven Klatt, Trainer der Eulen Ludwigshafen,