Debütantenball am Europakreisel: Mit Bo Svensson als neuem Cheftrainer empfängt Mainz 05 am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt.

Die Zeit, die dem am Dienstag vorgestellten Svensson zur Vorbereitung auf das Spiel gegen die Hessen blieb und bleibt, ist kurz. Umfassende Reformen sind trotz des intensiven Gedankenaustauschs zwischen