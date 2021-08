Romed Baumann und Andreas Sander wurden in Kitzbühel Fünfter und Sechster. Ein Schweizer legte den Ruf des ewigen Zweiten auf der Streif ab.

Die Gefühlslage von Andreas Sander war eindeutig, auch wenn er eigentlich keiner ist, der gerne Einblick gewährt. Der gebürtige Westfale genießt oder ärgert sich eher im Stillen. Als der deutsche Skirennläufer gestern nach der zweiten Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel abschwang, packte er in den lauten Schrei, mit dem er die Stille am Fuße des Hahnenkamms durchbrach, seinen ganzen Unmut. Die Ausfahrt Steilhang habe er nicht so gut erwischt, klagte Sander später, „und im Mittelteil war es zu verkrampft“.

Klingt nach einer verkorksten Fahrt und nicht nach dem sechsten Platz, auf dem Sander schließlich landete, direkt hinter dem Mannschaftskollegen Romed Baumann, mit einer Sekunde Rückstand auf Beat Feuz. Der Schweizer war wie am Freitag der Schnellste, gewann vor Johan Clarey aus Frankreich und dem Österreicher Matthias Mayer. Mit diesem Doppelerfolg tilgte er den Makel des ewigen Zweiten auf der Streif an diesem Wochenende sehr eindrucksvoll.

In Thomas Dreßen fehlt noch der Beste

Es sagt einiges über die Entwicklung einer Abfahrtsmannschaft aus, wenn ein Athlet mit seiner Leistung hadert, statt sich über ein Ergebnis zu freuen, das noch vor vier, fünf Jahren einer besonderen Erwähnung bedurft hätte, zumal auf einer Strecke, die als eine der anspruchsvollsten im Weltcup gilt. Mittlerweile mischen die Deutschen in der schnellsten Disziplin kräftig vorne mit, und das obwohl in Thomas Dreßen der Beste nach einer Hüftoperation noch verletzt fehlt.

Für den dreimalige Abfahrtssieger der vergangenen Saison gibt es laut Cheftrainer Christian Schwaiger zwar „eine kleine Chance“, bei den Weltmeisterschaften im Februar in Cortina d’Ampezzo dabei zu sein, aber solange liegt der Fokus auf Sander und Baumann. Die beiden sind für „die klare Vorwärtsentwicklung“, wie es Alpinchef Wolfgang Maier bezeichnet, in diesem Winter verantwortlich. In drei der fünf Abfahrten des Winters landete Sander in den Top ten, Baumann schaffte dies sogar viermal. Im Disziplin-Weltcup liegt deshalb der Tiroler, der seit vergangenem Winter für den Deutschen Skiverband führt, direkt vor Sander auf dem sechsten Platz. „Wir gehören sicher zum Kreis, der bei der WM um eine Medaille mitfahren kann“, sagt Maier.

Baumann wechselt von Österreich zu den Deutschen

nMannschaftsinterne Duelle können motivieren, wie es die Norweger seit vielen Jahren zeigen. Dort stachelten sich einst Lasse Kjus und Kjetil-Andre Aamodt gegenseitig zu Höchstleistungen an, später Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud. Sie können aber auch bremsen, und das hat Baumann in Österreich erlebt, wo der Kampf um die Startplätze aufreibend sein kann und das Betriebsklima beeinträchtigt. Manche Athleten kommen mit dieser Gemengelage gut zurecht, andere reiben sich dabei auf. Baumann gehörte zur zweiten Gruppe. Seit seinem Wechsel zum DSV blüht er auf, hat sich mit nun 35 Jahren noch einmal zurück in die Weltspitze gekämpft. Der fünfte Platz vom Sonntag war sein bestes Abfahrtsergebnis seit sechs Jahren.

Baumann profitiert von der guten Stimmung in der Mannschaft und lässt dafür die Kollegen an seinem großen Erfahrungsschatz teilhaben. In Kitzbühel startete er in beiden Abfahrten als erster Deutscher, ganz bewusst wählte er am Sonntag die frühe Nummer. Dass er deshalb noch keine Infos über die Strecke hatte, sich ganz auf seinen Eindruck bei der Besichtigung verlassen musste, nahm er in Kauf, versorgte aber den kurz nach ihm startenden Sander noch per Funk. Als „alter Hase“, sagt Cheftrainer Schwaiger, wisse Baumann auf den Abfahrten genau, „wo man Zeit verlieren kann und wo man Zeit gewinnen kann“.