Die Cleveland Browns gewinnen erstmals nach 26 Jahren wieder ein Playoff-Spiel in der NFL. Dabei fehlen Trainer und wichtige Spieler wegen Corona. Und sie sind nicht die einzigen, die eine Durststrecke beenden.

Hey, es sind halt die Browns. Was ist von der oft belächelten Footballmannschaft aus Cleveland schon zu erwarten? Genau. Da ist es vielmehr bezeichnend, dass Cheftrainer Kevin Stefanski ausgerechnet beim ersten Playoff-Spiel seit 18 Jahren nicht an der Seitenlinie stehen kann, weil er Corona hat – genauso wie vier weitere Trainer und einige wichtige Spieler. Dass das Trainingsgelände wegen der positiven Fälle gesperrt wurde. Dass es deshalb eine katastrophale Woche der Vorbereitung war. Klar. Typisch. Dass sie gegen den großen Rivalen, die Pittsburgh Steelers, nicht den Hauch einer Chance haben würden. Doch dann führen die Browns in dieser ersten K.o.-Runde der National Football League (NFL) plötzlich 14:0. Etwas mehr als fünf Minuten sind da gerade mal gespielt. Am Ende des ersten Viertels steht es gar 28:0. Einmal Augenreiben, bitte. Ja, tatsächlich.

Einmal 0:16, einmal 1:15

„Wir haben die ganze Zeit daran geglaubt, das ist alles, was zählt“, sagt Browns-Quarterback Baker Mayfield nach dem Spiel im US-Fernsehen. Beim bislang letzten Sieg des Teams in einem K.o.-Spiel war der 25-Jährige noch nicht einmal geboren. 1994 war das, gegen die New England Patriots. Seither reihte sich Misserfolg an Misserfolg. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte die Browns nur drei Spielzeiten mit einer positiven Bilanz beendet, also mit mehr Siegen als Niederlagen. 2017 verloren sie alle 16 Partien der regulären Saison. Ein Jahr zuvor standen sie bei 1:15. Von den Playoffs konnten sie nur träumen. Stattdessen waren sie stets Kandidat, als eines der schlechtesten Teams bei der jährlichen Auswahl der Talente ziemlich früh an der Reihe zu sein.

Nun sind sie mittendrin. Weil sie ein ausgezeichnetes Spiel abliefern. Aber auch, weil sich die Steelers an diesem Abend wirklich ungeschickt anstellen. Die Offensive bekommt es hin, den Ball beim ersten Spielzug überhaupt in die eigene Endzone zu manövrieren. Touchdown Browns. In der nächsten Angriffsserie wirft Steelers-Quarterback Ben Roethlisberger den Ball direkt in die Arme eines Browns-Verteidigers. Das Missgeschick passiert ihm drei weitere Male. Cleveland nutzt jeden Fehler gnadenlos aus. Am Ende heißt es 48:37.

Auch die Bills beenden eine bittere Serie

Nicht nur die Browns beenden an diesem ersten Playoff-Wochenende auf dem Weg zum Super Bowl LV in Tampa eine lange Durststrecke. Ähnliches spielt sich bei den Buffalo Bills ab, die gegen die Indianapolis Colts 27:24 gewinnen. Für sie ist es der erste Sieg in den Playoffs seit 25 Jahren – und ein erster Schritt aus der Bedeutungslosigkeit, in der sie mitunter verschwanden. Zu Beginn der 1990er Jahre erreichten die Bills vier Mal in Folge den Super Bowl – und verloren alle vier Endspiele.

Auch die Menschen in Cleveland sind Niederlagen gewöhnt. Vom Leben gebeutelt, vom Rest des Landes abgehängt, von ihren Mannschaften enttäuscht. Der US-Sender ESPN hat Cleveland mal die „am meisten gequälte Sportstadt der USA“ getauft. Der Hollywood-Film „Draft Day“, in dem Kevin Costner den Manager der Browns spielt, handelt von dem chronisch erfolglosen Team. Aber auch vom unerschütterlichen Glauben daran und der Hoffnung der Menschen in der Stadt darauf, dass alles besser wird. Irgendwann.

Andere Resultate werden zur Nebensache

Browns und Bills, zwei fast schon märchenhafte Geschichten, bei denen die anderen Ergebnisse der ersten K.o.-Runde ein wenig zur Nebensache werden. Die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback Tom Brady gewinnen gegen das Washington Football Team 31:23. Die Seattle Seahawks verlieren gegen die Los Angeles Rams 20:30. Die New Orleans Saints setzen sich gegen die Chicago Bears mit 21:9 durch und die Tennessee Titans unterliegen gegen die Baltimore Ravens mit 13:20. Randnotizen.

Bei den Kansas City Chiefs wieder Außenseiter

Ende des dritten Viertels führen die Browns nur noch 35:23, die Steelers zeigen sich ein wenig erholt. Es ist zu befürchten, dass es kommen würde wie immer. Dass es die Browns doch noch irgendwie vermasseln, auf Browns-Art eben. Doch es passiert nicht. Quarterback Mayfield dirigiert seine Offensive souverän über das Feld, drei Touchdown-Pässe, keine Interception.

Am kommenden Sonntag reisen die Browns nun zu den Kansas City Chiefs. Zwar kehren dann Coach Stefanski und alle anderen Corona-Infizierten aus der Quarantäne zurück. Dennoch ist Cleveland im NFL-Viertelfinale gegen den Superbowl-Titelverteidiger mit Quarterback-Superstar Patrick Mahomes Außenseiter. „Sobald du in den Playoffs bist, kann alles passieren“, sagt Mayfield dennoch. „Wir werden weiter an uns glauben.“ Und hey, es sind halt die Browns.