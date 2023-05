Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich geht’s los für die Adler Mannheim. Wahrscheinlich jedenfalls. „Wir haben eine kleine Sicherheit, am Samstag zu spielen“, sagt Trainer Pavel Gross. So ist das in Corona-Zeiten. Der neue Kapitän des Meisters von 2019 hat derweil schon Erfahrungen im Pandemie-Ligabetrieb gesammelt.

„Das Schwierigste war, morgens aufzustehen und nicht zu wissen, ob man abends spielt“, erinnert sich Ben Smith an sein kurzes Gastspiel in Schweden in Herbst. Der US-Amerikaner war