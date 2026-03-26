Nun ist auch in Mannheim wieder die Zeit, in der Bärte sprießen, die Zweikämpfe noch einen Tick intensiver geführt und Geheimnisse noch verbissener gehütet werden.

Der Play-of-Start der Adler Mannheim in die Viertelfinalserie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven war mit 5:2 immerhin vielversprechend.

Die Ausscheidungsspiele sind im Eishockey eine eigene Zeitrechnung. Eine, in der die eigene Statistik nicht mehr so wichtig genommen wird. Auch nicht von Kris Bennett. Dem war zunächst der Treffer zum 2:0 zugesprochen worden. Tatsächlich hatte ein wohl ein Verteidiger der Gäste der Scheibe die entscheidende Richtungsänderung mit auf den Weg gegeben, wurde der Treffer dem Schützen John Gilmour gutgeschrieben, der abgezogen hatte. Bennett war’s gleich: „Hauptsache die Scheibe ist im Netz. Alles andere ist mir egal.“

Es ist außerdem die Zeit, in der geblockte Schüsse ganz besonders abgefeiert werden. So entfuhr Nick Mattinen ein ungläubiges Lachen über Verteidigerkollegen Leon Gawanke, der den Weg der Gäste zum Tor mit wirklich allen Körperteilen verteidigte: „Das war unglaublich.“

Sonderapplaus für Aufopferung

Und für Yannick Proske gab es auf dem Weg in die zweite Pause nicht nur ein kollektives Abklatschen mit den Kollegen, sondern auch Sonderapplaus von den Fans, weil er sich Hals über Kopf in den Schuss von Vladimir Eminger geworfen hatte, damit den 4:1-Vorsprung nach dem zweiten Durchgang absicherte. Ein wenig mehr gefeiert wurde er dann allerdings für sein Tor zum 5:1. Schon die zweite Vorlage von Tom Kühnhackl im Übrigen, der mit seiner Präsenz demonstrierte, was den Adlern während seiner langen Verletzungspause seit Dezember so schmerzlich gefehlt hatte. „Von Tom kommen keine Blitze, sondern kommt ein permanentes Feuer“, umschrieb Adler-Trainer Dallas Eakins den Wert des Routiniers.

Die Play-offs sind aber auch die Zeit der Geheimniskrämerei. Wunderten sich doch sicher nicht nur die Gäste, sondern auch der Mannheimer Anhang, dass Anthony Greco als punktbester und auch schnellster Stürmer der Adler nicht mit auf dem Eis stand. Beim letzten öffentlichen Training am Montag war er noch aktiv. „Wahrscheinlich trainieren wir zu hart“, befand Eakins süffisant.

Adler-Trainer Dallas Eakins im Austausch mit dem Referee. Foto: Ralf Moray

Vielleicht lag es auch daran, dass bei den Adlern trotz der Tore von Bennett, Mattinen und Proske noch deutlich Luft nach oben ist. „Nach der langen Pause mussten wir erst einmal noch ein bisschen Rost abschütteln“, umschrieb Eakins die Situation. Teamkapitän Marc Michaelis war mit gutem Beispiel vorangegangen. Und das nicht nur mit dem 1:0-Führungstreffer nach drei Minuten. „Die beiden ersten Tore waren zwei typische Play-off-Treffer“, kommentierte er die zwar nicht künstlerisch wertvollen, aber dafür mit viel Willen herausgearbeiteten Erfolgserlebnisse. Ganz zufrieden war auch er noch nicht: „Die Hauptrunde ist etwas anderes als die Play-offs.“ In den Ausscheidungsspielen sei es deutlich schwerer, auch einen klaren Vorsprung zu verwalten. Und genau in diesen Modus waren die Gastgeber in den letzten 20 Minuten ein wenig verfallen.

Zumindest stimmten die Emotionen bis zum Schluss. Die letzten Minuten zogen sich merklich in die Länge. Insgesamt verteilten die Unparteiischen nach der ein oder anderen körperlich ausgetragenen Diskussion zwölf Strafzeiten in den letzten Spielminuten. Eine davon kassierte auch Luke Esposito. Der US-Amerikaner wird es verschmerzen können: Sein Tor zum 4:1 war sein erster Treffer nach einer Torflaute von 18 Spielen. Weiter geht’s am Freitag in Bremerhaven und am Sonntag (16.30 Uhr) wieder in Mannheim.