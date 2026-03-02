Junge Kontrahentinnen bringen sich bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Position. Doch Sina Mayer will den Nachwuchs noch lange nicht davonlaufen lassen.

Angesprochen auf das, was der Hallensprecher gerade ausrief, muss Sina Mayer erst einmal lachen. „Habe ich auch gehört", sagt die Sprinterin des LAZ Zweibrücken, „es ist ja auch auf jeden Fall schön, wenn der Nachwuchs so stark ist". Mit ihren 30 Jahren zählt Mayer inzwischen zu den erfahrenen deutschen Sprinterinnen. Der Mann am Mikrofon machte jedenfalls einen „Generationswechsel" aus, den die Zuschauer in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle erlebten: Die drei schnellsten Frauen über die Kurzstrecke waren erstmals alle Jahrgang 2000 oder jünger.

Allen voran Philina Schwartz vom Berlin Athletics Capital Club, die das Teilnehmerfeld an diesem Wochenende regelrecht dominiert.

Sowohl in den Vorläufen als auch im Halbfinale ist die 19-Jährige die Schnellste und drückt ihre persönliche Bestleistung auf 7,16 Sekunden. Im Endlauf steht sie auf der Bahn neben Mayer – ein Generationenduell? Zumindest lässt Schwartz der Konkurrenz auch diesmal keine Chance und geht nach 7,18 Sekunden ins Ziel – obwohl sie am Start die schwächste Reaktionszeit aller Starterinnen hat. Zweite wird Sina Kammerschmitt (22) von der MTG Mannheim. Für Mayer bleibt Rang vier, ihre Zeit: 7,28 Sekunden.

Große Ziele Richtung Sommer

„Ich wäre gerne noch einmal persönliche Bestzeit gelaufen“, sagt die LAZ-Athletin, „es ist auf jeden Fall mehr drin, und es passt vorne noch nicht ganz“. Trotzdem ist sie mit den nationalen Titelkämpfen wie mit der gesamten Hallensaison zufrieden. „Ich bin gesund, das ist das Wichtigste, jetzt geht es Richtung Sommer“, sagt Mayer. Im August steht die Europameisterschaft im britischen Birmingham an, im Mai bereits die Staffel-WM in Botsuana. Den Nachwuchs sieht sie auf dem Weg dorthin aber keineswegs enteilen.

Nach dem Rennen in Dortmund gratuliert Mayer der Siegerin und nimmt Philina Schwartz kurz in den Arm. Vor drei Jahren wechselte die 19-Jährige ihren Trainer, seither geht es für sie steil bergauf. Jetzt allerdings schon den ersten großen Titel einzuheimsen, findet sie „krass, aber auch sehr schön“. Schwartz hat für sich die Rolle der Herausforderin entdeckt – und auch die der Erbin? „Jedes Mädchen möchte gerne ihre Nachfolgerin werden, natürlich auch ich. Gina Lückenkemper ist für alle das große Vorbild“, sagt Schwartz, „sie steht seit Jahren an der Sprintspitze in Deutschland. Irgendwann möchte ich an dieser Stelle stehen.“

Gina Lückenkemper nur in der Staffel

Lückenkemper, 29 Jahre alt, tritt in Dortmund nur in der Staffel an, ansonsten aber sind alle auch über die 60 Meter am Start, die im vergangenen Herbst Bronze in der 4x100-Meter-Staffel bei der WM in Tokio gewonnen haben. Hinter Mayer wird Sophia Junk nun Fünfte, Rebekka Haase muss vor dem Finale verletzt zurückziehen.

Für das Staffelrennen bei der EM in einigen Monaten hat die LAZ-Sprinterin Gold als Ziel ausgegeben. Genauso selbstbewusst aber geht Philina Schwartz die Freiluftsaison an. Zwar sei ihr bewusst, dass es einen Unterschied mache, ob ein Rennen über 60 oder 100 Meter gehe. Doch: „Auf den letzten 40 Metern dranzubleiben, das war nicht immer meine Stärke“, sagt sie: „Aber ich habe das gut hinbekommen.“ Ihr Ziel ist es, bald das deutsche Trikot auf der internationalen Bühne zu tragen. Die Etablierten spüren die Jungen im Nacken, treiben lassen will sich Sina Mayer aber nicht: „Die ärgern uns schon ein bisschen von hinten“, sagt sie, „aber Konkurrenz belebt das Geschäft“.