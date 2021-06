Der DFB hat schnell reagiert und am Sonntag Tim Meyer zur Pressekonferenz in Herzogenaurach gebeten. Meyer, Chefmediziner der Uefa und der deutschen Nationalmannschaft, sieht mit Blick auf den kollabierten Dänen Christian Eriksen keine Möglichkeit für bessere Maßnahmen.

Meyer unterstrich, dass der Notfallplan aus seiner Sicht funktionierte. „Es ist noch sehr früh, aber ich sehe keinen Ansatzpunkt für Konsequenzen“, sagte Meyer. Eriksen brach am Samstagabend in der ersten Halbzeit der Partie gegen Finnland (0:1) zusammen und wurde auf dem Platz reanimiert. Medizinische Notfälle ließen sich „nie gänzlich vermeiden“, meinte Meyer, der Vorsitzender der Medizinischen Kommission der Uefa ist. Offensichtlich habe die Erstversorgung im Stadion in Kopenhagen Schlimmeres verhindert. „Es war offenbar ein kardiales Ereignis. Und von Vorteil, dass ein Notarzt direkt am Spielfeldrand war, um entsprechende Maßnahmen zu veranlassen. Das hat funktioniert“, sagte der 53 Jahre alte Mediziner.

Folgen für den Amateursport¿

Meyer bemühte einen Vergleich. In einem Kaufhaus wären die Voraussetzungen für eine rasche Behandlung von gravierenden Herzproblemen beispielsweise deutlich schlechter gewesen. Was bedeutet der Vorfall aber auch für die vielen, vielen Amateurfußballer? Ein obligatorischer Medizincheck für alle Hobbysportler wie in Italien sei eine gesundheitspolitische Frage, da auch kostenrelevant, sagte der Mediziner, empfahl entsprechende Untersuchungen aber für Wettkampfsportler ab 40 Jahren für Männer und ab 45 Jahren für Frauen.

Meyer: Gut aufgestellt

„Ich denke, dass wir mit unserem System sehr gut aufgestellt sind“, versicherte Meyer für den Profifußball. Er selbst habe beim DFB einen Defibrillator dabei. Ein weiteres Gerät ist in jedem Stadion platziert. Aus wissenschaftlicher Sicht sei ein höherer Aufwand nicht zu rechtfertigen. Im Fußball würden die europäischen Mindestanforderungen für die Notversorgung übererfüllt. „Man kann nicht mehr tun, als einen Notarzt am Spielfeldrand zu platzieren.“

Meyer wollte sich nicht an der Diskussion um die Spielfortsetzung in Kopenhagen nach dem Zwischenfall beteiligen. Dazu fehlten ihm die Einblicke vor Ort.

Eines war Meyer besonders wichtig, das betonte er ganz am Ende. Nach den ihm vorliegenden Informationen sei auszuschließen, dass eine Corona-Erkrankung oder eine Corona-Impfung Einfluss auf den gesundheitlichen Zustand Eriksens genommen hätten.