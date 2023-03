Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn am Freitag der DFB-Bundestag einen neuen Präsidenten wählt, ist das Votum des Südwestens klar: Es geht an Bernd Neuendorf. Nicht nur, weil er der Vorschlag der Amateurverbände ist. Sondern weil neue Gesichter an der Spitze des zuletzt zerstrittenen DFB endlich Ruhe reinbringen sollen. Denn es gibt wichtige Aufgaben.

Über Monate hat der Krach vor allem zwischen dem inzwischen zurückgetretenen DFB-Präsidenten Fritz Keller und seinem Vize Rainer Koch ein erbärmliches Bild des größten