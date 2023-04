Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt wollen an die Tradition des Vorgängervereins und der Männer anknüpfen. Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg möchten im Finale des DFB-Pokals am Sonntag (16 Uhr, ARD) den siebten Sieg in Serie und den wohl einzigen Titel der Saison holen.

Vor Rundenbeginn rief Niko Arnautis seine Spielerinnen zusammen, um einen Film zu schauen. Die Tinte unter den Fusionsvertrag mit dem 1. FFC Frankfurt und Eintracht Frankfurt in Sachen Frauenfußball