Deutschland spielt beim Erzrivalen Niederlande mutig, offensiv – mehr noch: progressiv. Diese Spielidee birgt Risiken, eröffnet aber auch große Chancen.

Fußball-Deutschland verbindet eine besondere Beziehung zu seinem Nachbarn, die Niederlande. Es gab viele große Duelle, oft gewannen die Deutschen. Aber über viele Jahrzehnte hinweg galt eine Regel: Die Niederländer standen für schöne, mutige, erfrischende Offensive, während die Deutschen zweckmäßig, kraftvoll und defensivstark agierten. So war das zu Zeiten von Johan Cruyff, bei Ruud Gullit und selbst vor ein paar Jahren noch, als die DFB-Auswahl in der Nations League in Amsterdam spielerische Prügel bezog.

Die Zeiten haben sich geändert.

Im September 2024 standen sich die Erzrivalen erneut in Amsterdam gegenüber, aber die Vorzeichen waren verkehrt. Deutschland feierte beim 2:2 keinen Sieg, hätte die Begegnung auch verlieren können, aber: Die deutsche Mannschaft spielte offensiv, mutig – mehr noch: Sie agierte progressiv. Jahrzehntelang galten die Deutschen im Weltfußball als gefährlicher Gegner, aber als eher vorsichtig. Zu Beginn der 2010er Jahre änderte sich das, ehe es einen Rückfall gab. Jetzt ist die Nationalmannschaft dabei, sich an die Spitze einer Bewegung zu setzen. Das ist spannend und bietet viele Chancen. Aber es birgt Risiken.

Beides wurde in Amsterdam offenkundig.

Grund zum JUbeln: Kapitän Joshua Kimmich hat getroffen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Julian Nagelsmann entschied sich dafür, die Niederländer in der ersten Halbzeit über den gesamten Platz im Eins-gegen-Eins zu pressen. Die Deutschen waren aktiv, stellten ihren Gegner vor große Probleme – und waren bei Gegenstößen anfällig. Das ist logisch, aber der Ansatz, selbst über den Spielausgang entscheiden zu wollen, ist lobenswert.

Es ist dem Bundestrainer und seinen Spielern zuzutrauen, Entwicklungsschritte zu gehen, um die Anfälligkeit in der eigenen Defensive zu verringern. Die Partie gegen die Holländer war auf diesem Weg wichtig, weil die „Elftal“ in der Lage war, die Schwächen aufzudecken.

Im Rückspiel gegen die Niederländer im Oktober wird sich zeigen, ob die deutsche Mannschaft ihren mutigen Stil verfeinern kann. Das ist elementar, denn es geht im Fußball nicht nur um die Schönheit des Spiels, sondern in letzter Instanz um Erfolge.