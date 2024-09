Exakt vor einem Jahr lag die Nationalmannschaft am Boden. Es ist skurril, dass davon vor dem reizvollen Duell gegen die Niederlande nichts mehr zu spüren ist.

Es ist immer wieder verblüffend, wie schnell die Dinge in Vergessenheit geraten. Am 9. September 2023, also genau vor einem Jahr, erlebte der Fußball in Deutschland in einer Zeit eine schwarze Stunde,