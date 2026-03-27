Die Deutschland-Tour kehrt 2026 in die Pfalz zurück. Die Premiere 2024 hat offenbar überzeugt. Der Sportliche Leiter und eine Radsport-Legende sind begeistert.

Das hat nicht lange gedauert. Nur rund zwei Jahre nach dem bislang letzten Gastspiel rollt 2026 wieder das Fahrerfeld bei der Deutschland-Tour durch die Pfalz. Gleich in zwei Orten in der Region wird jeweils ein Tagessieger gesucht. Am 21. August endet die zweite Etappe in Offenbach an der Queich und einen Tag später führt der dritte Abschnitt auf den Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim.

Bereits zum zweiten Mal nach seiner Wiedereinführung 2018 macht das wichtigste deutsche Etappenrennen in der Pfalz Station – und das binnen zwei Jahren. „Es ist eine wunderschöne Region“, schwärmt Fabian Wegmann, Sportlicher Leiter der „D-Tour“, im Gespräch mit dieser Zeitung. In der Pfalz könne man gut mit dem Rad trainieren. Auf vielen Straßen sei nicht so viel Autoverkehr wie anderswo in der Bundesrepublik.

Nicht weit weg vom Zielort Heilbronn

Dass der frühere Radprofi vom Süden des Bundeslandes Rheinland-Pfalz durchaus angetan ist, hat man schon 2024 gemerkt. Da hatte der 45-Jährige in seiner Rolle als TV-Experte bei der Tour de France in der ARD, rund eineinhalb Monate vor der Deutschland-Tour, unter anderem über die Kalmit und das dortige Klappradrennen gesprochen.

Es gibt aber auch ganz praktische Gründe, warum die Rundfahrt 2026 zurückkehrt: Die Pfalz sei nun einmal nicht ganz so weit von Heilbronn entfernt, wo die Tour am 23. August ende, sagt Wegmann, der auch die Streckenplanung mitverantwortet. Und da biete es sich einfach an, manche Teilabschnitte in der Region zu planen. Nicht ganz nebensächlich dürfte gewesen sein, dass 2024 unzählige Radsportbegeisterte den Streckenrand säumten. Vor allem bei der Überquerung der Kalmit wurde beinahe ein kleines Straßenfest gefeiert.

Udo Bölts: Das ist auch Werbung für die Pfalz

Die Rückkehr freut auch die Pfälzer Radsport-Legende Udo Bölts. „Vor zwei Jahren auf der Kalmit war eine tolle Stimmung auf der Straße. Das ist, was den Radsport ausmacht“, sagte er am Rande der Sportlerehrung in Pirmasens Mitte der Woche. „Deshalb hat Bad Dürkheim alles richtig gemacht und sich den Etappenort bei der Deutschland-Tour gesichert. Ich bin sicher, dass auch dort wieder viele Fans an die Strecke kommen. Und: Das ist natürlich auch Werbung für die Pfalz.“

Wo genau die Profis entlang fahren, ist aber noch nicht final geklärt, sagt Wegmann. Die Strecken seien zwar geplant, aber nun gehe es in den Austausch mit den Behörden. Wo sind Baustellen vorgesehen? Wo findet in der Zeit ein Weinfest statt? Unklarheiten wie diese gelte es nun zu beseitigen.

Höhenmeter im Pfälzerwald

Sicher ist immerhin, dass die Fahrer wie schon 2024 ein paar Höhenmeter im Pfälzerwald sammeln werden. Auf dem dritten Abschnitt, wenn es in Richtung Wurstmarktplatz geht, rollt das Feld von der Südpfalz aus nach Johanniskreuz, durch das Elmsteiner Tal und die Verbandsgemeinden Deidesheim und Wachenheim. Diesen Plan skizziert der Landkreis Bad Dürkheim auf seiner Webseite.

Die Deutschland-Tour 2026 wird am 19. August mit einem Prolog im hessischen Bad Orb eröffnet. Der erste Teilabschnitt führt von Hessen nach Schwäbisch Hall, von wo es am 21. August dann in die Südpfalz geht. In Heilbronn wird am 23. August der Gesamtsieger gekürt.