Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Deutschland-Tour ist wie gemacht für Klassiker-Spezialisten. Die Sprinter werden am ehesten auf der Schlussetappe durch den Pfälzerwald etwas ausrichten können. Und nebenbei können sie viele Dörfer genießen.

Die 172 Kilometer lange Schlussetappe der Deutschland-Tour am Sonntag, 25. August, durch die Pfalz beginnt zwar mit den zwei happigen und attraktiven Anstiegen zur Kalmit und zum Eschkopf, wird aber hintenraus in Richtung Saarland zusehends flacher. Die Vorentscheidung in der Gesamtwertung dürfte bis dahin schon auf der Schwäbischen Alb gefallen sein. „Anspruchsvoll“, nannte der Sportliche Leiter Fabian Wegmann die 737 Kilometer lange Rundfahrt über vier Teilstücke. „Sie wird von einem Fahrer gewonnen, der sich im Frühjahr bei einem Ardennenklassiker oder auf Kopfsteinpflaster wohl fühlt“, sagte Wegmann. Typen wie Nils Politt oder Mads Pedersen seien wie für einen Sieg gemacht.

Er kündigte an, dass schon jetzt eine größere Anzahl von teilnehmenden World-Tour-Teams feststeht. Am Start stehen wird auch neben dem deutschen Rennstall Bora-hansgrohe das amerikanische Team Lidl-Trek. Lidl, das nach dem Einstieg im Handball auch den Radsport für sich entdeckt hat, ist der neue Titelsponsor der Deutschland-Tour, die mit einem Prolog am 21. August in der Fahrradstadt Schweinfurt beginnt. Die folgenden Etappenziele liegen in Schwäbisch-Gmünd und Villingen-Schwenningen. Kleine, unbekannte und unentdeckte Städte wollen also Radsportgeschichte schreiben. So zumindest kokettierten die Vertreter der Städte, als sie sich und die Tour am Mittwoch in Frankfurt präsentierten.