Nicht rauschhaft, sondern pragmatisch: Deutschland schafft mit einem 2:0 gegen Ungarn als erstes Team den Sprung in die K.o.-Runde. Die Zuschauer feiern – und beginnen zu träumen.

Als die Menschen auf den Tribünen in der Stuttgarter Arena, die ein weißes oder lilafarbenes Trikot trugen, tausendfach kundtaten, dass sie in die Hauptstadt reisen wollen, war die Sache klar. Zumindest die ersten Schritte hin zum Sehnsuchtsort hatten die Spieler unten auf dem Rasen erfolgreich gemeistert. Nicht rauschhaft wie beim 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland, sondern eher pragmatisch durch einen verdienten, aber nicht gänzlich ungefährdeten 2:0 (1:0)-Sieg gegen Ungarn feierte die deutsche Nationalmannschaft den zweiten Sieg bei der Heim-EM. Deutschland ist auf Kurs – und das besangen und bejubelten die Zuschauer im Stadion.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, riefen die deutschen Fans und jedem war klar, was gemeint war. Am 14. Juli steigt im Olympiastadion das Endspiel der Europameisterschaft und die Menschen in Stuttgart waren überzeugt, dass ihr Team das Zeug dazu hat, einer der Teilnehmer zu sein, wenn in dreieinhalb Wochen das Heimturnier auf seinen Höhepunkt zusteuern wird.

Bundestrainer lobt Atmosphäre

Doch