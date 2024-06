Die DFB-Elf hat mal wieder ein K.o.-Spiel gewonnen und die Europameisterschaft dadurch zu einem Erfolg gemacht. Hingabe ist beidseitig spürbar.

Das Unwetter, das in der Nacht von Samstag auf Sonntag über Deutschland hinweg zog, hat schwere Schäden verursacht, aber es hat die Menschen in Dortmund nicht davon abgehalten, zu feiern. Spät in der Nacht, als eine weitere Zelle der Gewitterfront direkt über der Stadt festgesetzt hatte und deren Blitze die Dunkelheit erhellten, standen überall dort, wo sie vor dem Regen geschützt waren, Menschen zusammen, sangen und scherzten. Die deutschen Fußballfans feiern die Europameisterschaft trotz Regen, Donner und Hagel – und durch den Einzug ins Viertelfinale der DFB-Elf ist das Turnier unverrückbar zu einem Erfolg geworden. Das Team hat erledigt, was von ihm bei einer Heim-EM erwartet werden musste: eine erfolgreiche Gruppenphase und ein Sieg im Achtelfinale.

In der Runde der letzten Acht werden die Deutschen mit aller Wahrscheinlichkeit auf Spanien und damit auf die Mannschaft treffen, die bislang noch mehr Eindruck gemacht hat als die Profis unter der Anleitung von Julian Nagelsmann. Eine mögliche Niederlage gegen die Iberer wäre erklärbar und würde verziehen werden.

Grenzenlose Unterstützung

Den deutschen Spielern und ihrem Trainer ist gelungen, wovon nicht jeder im Land überzeugt war, ehe die EM mit einem fulminanten 5:1-Sieg gegen Schottland begann: die Fußballer begeistern die Menschen und sorgen dafür, dass beinahe die gesamte Nation in den Arenen, beim Public Viewing oder vor dem eigenen TV-Gerät mitfiebert. Die Euphorie, die rund um die DFB-Elf entstanden ist, verdeutlicht, wie gierig die Menschen danach waren, sich hinter ihren Fußballern versammeln zu können. Das schleichende Desinteresse der vergangenen Jahre, ausgelöst durch Misserfolge der Spieler auf dem Feld und Skandale in der DFB-Zentrale in Frankfurt, hat sich in eine gefühlt grenzenlose Unterstützung gewandelt.

Ab jetzt alles zu gewinnen

Die deutschen Fußballfans waren bereit, zu verzeihen und den Protagonisten auf dem Rasen viel Zuneigung zu schenken. Die Liebe der Deutschen zu ihrer Nationalmannschaft war nie weg, sie war nur überdeckt von einer dicken Schicht Unzufriedenheit. Die Schicht, die zum Teil schon angewachsen schien, haben die DFB-Kicker durch ihr Auftreten weggesprengt. Die Profis um Kapitän Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Toni Kroos und Jamal Musiala spielen mit spürbarer Hingabe für ihre Nation, und die erwidert diese Hingabe gerne.

Seit Samstagabend ist die Europameisterschaft aus deutscher Sicht sportlich ein Erfolg. Bis zum Achtelfinale hatten die Deutschen viel zu verlieren, ab jetzt können Sie alles gewinnen.

