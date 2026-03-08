Wie bei Olympia: Im Super Team fehlt den deutschen Skispringern wieder nur wenig zu einem Podestplatz. Zu den beiden Top-Nationen ist es allerdings einiges.

Lahti (dpa) - Die Skispringer Felix Hoffmann und Philipp Raimund haben im Super-Team-Wettbewerb das Podium knapp verpasst. Das deutsche Duo kam im finnischen Lahti von der Großschanze wie beim Schnee-Chaos bei den Olympischen Winterspielen auf Platz vier. Team-Olympiasieger Österreich und Slowenien sowie Finnland belegten die ersten drei Plätze.

«Die Sprünge sind nicht ganz gelungen, speziell bei Philipp nicht. Es war nicht sein Tag. Felix hatte ein hohes Niveau. Es wäre mehr möglich gewesen», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF.

Erinnerung an Olympia

Bei den Olympischen Winterspielen in Predazzo schrammten Raimund und Andreas Wellinger ebenfalls knapp an Rang drei vorbei. Der Wettbewerb war sehr zum Ärger der deutschen Mannschaft aufgrund von starkem Schneefall nach zwei von drei Durchgängen vorzeitig abgebrochen worden. Zu Bronze fehlten umgerechnet nicht mal 17 Zentimeter.

Auch in Lahti war es knapp, am Ende scheiterte das DSV-Duo um 1,2 Punkte, rund 60 Zentimeter. Hoffmann und Einzel-Olympiasieger Raimund waren immer in Schlagdistanz zu Rang drei. Keinem der beiden Springer gelang aber bei einem der drei Durchgänge ein richtig weiter Satz, um die fehlerlosen Top-Nationen aus Österreich und Slowenien zu gefährden.

Letzter Versuch entscheidet

Im letzten Versuch hätte Raimund noch einige Meter aufholen müssen, doch mit 122 Metern konnte er keine Verbesserung mehr erzielen. «Es waren nicht meine besten Sprünge», erklärte Raimund. «Mir hat die Energie gefehlt.» Da die vor dem letzten Springen drittplatzierten Norweger im Schlussdurchgang patzten, schob sich Finnland an Deutschland vorbei auf Rang drei.

Mitfavorit disqualifiziert

Mitfavorit Japan wurde bereits nach dem ersten Sprung von Ren Nikaido disqualifiziert. Der 24-Jährige, der knapp eine Woche in Dubai aufgrund des Krieges im Nahen Osten in einem Hotelzimmer festsaß, hatte einen um einen Zentimeter zu langen Ski im Vergleich zum Körpergewicht. Dies führte bereits am Freitag zur Disqualifikation von Sloweniens Star Domen Prevc.

In der nächsten Woche sind Raimund und Co. am berühmten Holmenkollen in Oslo. Danach folgen noch die Skifliegen in Vikersund (Norwegen) und im slowenischen Planica.