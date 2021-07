Die deutschen Fußballer haben bei den Olympischen Spielen den ersten Sieg gefeiert und ihre Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Das Team von Trainer Stefan Kuntz rang am Sonntag den Außenseiter Saudi-Arabien mit 3:2 (2:1) nieder. Bayer Leverkusens Nadiem Amiri (11.) und Frankfurts Ragnar Ache (43.) hatten die deutsche Mannschaft in Yokohama zweimal in Führung geschossen. Nach den Ausgleichstoren durch Sami Al-Nadschi (30.) und Saud Abdulhamid (50.) sorgte Felix Uduokhai vom FC Augsburg mit dem 3:2 (75.) für den Sieg. Nach dem Platzverweis gegen den Bielefelder Amos Pieper (67.) mussten die Deutschen lange in Unterzahl spielen.

Nach dem 2:4 im Auftaktspiel gegen Brasilien stehen die Deutschen nun mit drei Punkten auf dem dritten Platz der Gruppe D. Die Brasilianer waren zuvor gegen die Elfenbeinküste nur zu einem 0:0 gekommen. Deutschland spielt am Mittwoch zum Vorrundenabschluss gegen die Afrikaner im direkten Duell um den Einzug in das Viertelfinale.