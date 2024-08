Schnell zeichnet sich ab: Nils Ehlers und Clemens Wickler haben im Beachvolleyball-Finale keine Chance. Nach 34 Minuten haben die Gegner aus Schweden den Sieg sicher – und das liegt nicht nur an deren Stärke.

Die Armbänder, die die Besucher am Eingang bekommen, leuchten erst in Gelb und Blau, kurz darauf in Schwarz, Rot und Gelb, die Farben Schwedens und Deutschlands. Die ideale Einstimmung auf dieses Endspiel