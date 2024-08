Die DVV-Herren sind mit 3:0 Sätzen ins Viertelfinale eingezogen. Im Match gegen Argentinien überzeugte das Team erneut in Gruppe C und holte gegen Argentinien einen weiteren Sieg, der sie fürs Viertelfinale qulifizierte. Das Viertelfinale findet am 5.8 statt, der Gegner steht noch nicht fest.