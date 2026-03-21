Die Parallel-Snowboarder verabschieden sich am Wochenende in Winterberg in die Sommerpause. Am ersten Renntag können die Gastgeberinnen und Gastgeber sportlich nicht mithalten.

Winterberg (dpa) - Das deutsche Snowboard-Team hat beim Weltcup-Finale in Winterberg nicht für eine Heim-Party sorgen können. Im letzten Parallel-Slalom der Saison schied Ole-Mikkel Prantl im Viertelfinale aus. Bereits im Achtelfinale hatte es Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister erwischt. Hofmeister war in der vorigen Woche noch Siegerin und Dritte bei Parallel-Riesenslaloms in Kanada. Die anderen Starterinnen und Starter von Snowboard Germany waren im Sauerland gar nicht erst über die Qualifikation hinaus in die K.o.-Runden gekommen.

Die Tagessiege gingen an Lucia Dalmasso aus Italien und Sangho Lee aus Südkorea. Während sich Dalmasso durch den Erfolg die Disziplin-Wertung dieses Winters sicherte, konnte auch Teamkollege Maurizio Bormolini trotz des Scheiterns im Viertelfinale jubeln. Ihm gelang das Triple aus Rang eins im Parallel-Slalom, im Parallel-Riesenslalom und der Gesamtwertung. Bei den Frauen stand Tsubaki Miki aus Japan bereits als Gesamtsiegerin fest. Am Sonntag steht der Team-Event an.