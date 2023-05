Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das war ein überzeugender Start in die Länderspielsaison. Am Donnerstagabend gab es in der WM-Qualifikation einen 3:0-Sieg gegen Island. Die ersten Minuten spielt das Team spektakulär. Der Bundestrainer überrascht mit einer Personalie.

Das Beste kam am Anfang. Die ersten sieben Minuten waren spektakulär. Schnell stand es 2:0, Mit Spielwitz, Spielfreude, Spielintelligenz. Nach etwas mehr als zwei Minuten lag der Ball schon im