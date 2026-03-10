Silber für Leonie Walter und Sebastian Marburger, Bronze für Linn Kazmaier: Während es den ersten russischen Langlaufsieg gibt, jubelt auch Deutschland bei den Rennen in der Loipe über Edelmetall.

Tesero (dpa) - Beim ersten russischen Langlaufsieg der Paralympischen Spiele in Italien hat das deutsche Team Silber und Bronze gewonnen. In der Klasse der sehbehinderten Frauen sicherte sich Leonie Walter mit Guide Christian Krasman im klassischen Sprint hinter der Russin Anastasija Bagijan Silber. Teamkollegin Linn Kazmaier belegte gemeinsam mit Guide Florian Baumann Rang drei.

Kurz zuvor hatte bereits Sebastian Marbuger, dem nach einem Motorradunfall das rechte Bein amputiert werden musste, bei seiner paralympischen Premiere für eine kleine Überraschung gesorgt. Im Zielsprint musste sich der 28-Jährige bei den stehenden Männern zwar dem belarussischen Sieger Raman Svirdydzenka geschlagen geben, sicherte sich aber die Silbermedaille.

Marchand schreibt Sportgeschichte

Bei ihrem historischen Start verpasste Kathrin Marchand als Vierte bei den stehenden Frauen um knapp zwei Sekunden eine Medaille. Die 35-Jährige ist die erste Athletin, die sowohl bei Olympischen Spielen als auch bei den Paralympischen Sommer- und Winterspielen gestartet ist. Nach Teilnahmen als Ruderin hatte sich die gebürtige Kölnerin erst vor wenigen Wochen und nach nur 14 Monaten intensivem Langlauftraining für die Winterspiele qualifiziert.

Auch Andrea Eskau schrammte knapp am Podium vorbei. Die 54-Jährige belegte in der Klasse der sitzenden Frauen bei ihren neunten Paralympics ebenfalls Rang vier. Teamkollegin Anja Wicker, die am Wochenende bereits Silber und Bronze im Biathlon gewonnen hatte, belegte beim Sieg der US-Amerikanerin Oksana Masters unter schwierigen und warmen Bedingungen mit tiefem Schnee Rang sechs.

Befürchteter Eklat im Finale bleibt aus

Ein befürchteter Eklat bei den ersten direkten Rennen zwischen russischen und ukrainischen Athletinnen und Athleten bei den Paralympischen Spielen blieb indes aus. Bei den Langlaufwettbewerben in Tesero standen Sportler beider Nationen erstmals wieder gemeinsam auf paralympischer Bühne am Start. In der Qualifikation trafen sie teils aufeinander, in keiner Klasse aber schafften es Athleten beider Länder ins Finale.