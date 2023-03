Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die deutschen Handballer haben zweimal klar gegen Weltmeister Dänemark verloren. Die gute WM-Stimmung ist erst einmal weg.

Am Donnerstag und am Sonntag war die deutsche Nationalmannschaft gegen Dänemark chancenlos. Sie war nur in ganz, ganz wenigen Phasen ebenbürtig. Der Weltmeister war in allen Belangen überlegen.