Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt hat es die Auswahl von Alfred Gislason ganz hart erwischt. Am Montagabend wurden fünf weitere Corona-Fälle bekannt. Und das vor dem letzten EM-Gruppenspiel heute (18 Uhr, ZDF) gegen Polen. Fünf neue Spieler kommen.

„Der am Montagmorgen abgenommene PCR-Test ergab in der Delegation der deutschen Handball-Nationalmannschaft weitere positive Befunde, die seit Montagabend bekannt sind.“ So begann gestern