Rot mit weißen Akzenten, dazu ein geprägtes FCK-Logo am unteren Saum: So sieht das neue Heim-Trikot des 1. FC Kaiserslautern aus. Der Fußball-Drittligist hat seine Jerseys am Mittwochabend präsentiert. Auf der Innenseite des Nackens befindet sich der Spruch „Du bist mein Verein“, auf der Außenseite des Nackens ist ein kleiner Teufelskopf. Das Auswärtstrikot der Saison 2021/22 ist weiß mit rot-schwarzen Ärmeln sowie mit goldenen Streifen an den Seiten. Das Ausweichtrikot ist in Schwarz gehalten. Auch diese beiden Oberteile besitzen einige der Details, die beim Heimtrikot verarbeitet wurden. Die Trikots sind ab sofort auch in den Fanshops der Roten Teufel erhältlich.

Wenigstens darin bleiben wir konstant: Jeder ist jedes Jahr so heiß aufs neue #Betze-Trikot, dass es immer jemand vor uns raussuchen & raushauen muss. Hier könnt ihr Euch die neue Arbeitskleidung der Roten Teufel auch bei uns anschauen! #FCKx11ts https://t.co/QtrgvEZxCj pic.twitter.com/iqfEdvOxjc — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) July 14, 2021