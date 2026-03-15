Im Lager des Karlsruher SC haben sie an der klaren Derbyniederlage beim 1. FC Kaiserslautern schwer zu knabbern. Sportdirektor Pauls wird auf dem Betzenberg grundsätzlich.

Kurz vor dem Abpfiff hängten die 5000 KSC-Fans in der Gästekurve ihre Transparente ab. Es war ein stiller Protest gegen die indiskutable Leistung, die ihr Team bei der 0:3-Niederlage in Kaiserslautern geboten hatte. Als die Spieler sich dann für die Unterstützung bedanken wollten, reagierten die Fans unwirsch. „Sie haben uns wieder weggeschickt“, berichtete Abwehrchef Marcel Franke, der dafür allerdings vollstes Verständnis hatte: „Das war ein lebloser Auftritt von uns, einfach nicht derby-like.“

Noch deutlicher wurde Sportdirektor Timon Pauls. „Es war heute nicht jedem klar, worum es hier geht. Wir haben zu viele Spieler, die nach zwei, drei guten Auftritten in den Entspannungsmodus schalten.“ Pauls beließ es nicht bei der Manöverkritik nach einem Derby, das nur der FCK als solches gelebt hatte. Er warf auch grundsätzliche Fragen auf. Zum Beispiel die, warum es Ligakonkurrent Dynamo Dresden in den vergangenen Wochen geschafft habe, „sich im Spiel nach vorne weiterzuentwickeln“, während der eigenen Elf bei eigenem Ballbesitz so oft die Ideen fehlten. Tatsächlich brachte der KSC, bei dem bezeichnenderweise die drei Innenverteidiger Franke, Stephan Ambrosius und Christoph Kobald (zur Halbzeit ausgewechselt) noch die besten Spieler waren, offensiv nichts zustande.

Schlicht eine Frage der Qualität?

Eine Chance von Louey Ben Farhat, der FCK-Keeper Julian Krahl prüfte, blieb 88 Minuten lang der einzige erwähnenswerte Abschluss (1.), ehe erneut Ben Farhat und Lilian Egloff kurz vor Abpfiff die Chancen zwei und drei vergaben (89./90). Die fehlende Torgefahr ist ein Dauerproblem in dieser Spielzeit und möglicherweise auch schlicht eine Frage der Qualität. Ben Farhat als einziger unumschränkt zweitligatauglicher Stürmer und Kapitän Marvin Wanitzek erzielen seit Monaten fast alle KSC-Treffer. Warum das so ist, sah man am Sonntag ebenfalls deutlich. Beispielsweise, als Fabian Schleusener einen Pass auf den wenige Meter neben ihm einlaufenden Marvin Wanitzek so spielte, dass der ihn selbst dann nicht erreicht hätte, wenn er so schnell wäre wie Leon Opitz. Dieser wiederum schaffte es, einen Schuss zehn Meter neben das Lauterer Tor zu setzen.

Doch am Sonntag lag die deutliche Niederlage nicht an individuellen Unzulänglichkeiten, auch nicht isoliert betrachtet daran, dass der KSC vor allem im zentralen Mittelfeld so gut wie alle direkten Duelle verlor. Sondern daran, dass auch letzteres vor allem ein weiterer Beleg dafür war, dass nur eine von beiden Mannschaften wirklich verstanden hatte, was die Stunde geschlagen hat: der FCK. „Es war klar, dass die Mannschaft, die das größere Herz zeigt, als Gewinner vom Platz gehen wird“, sagte dann auch Lauterns Trainer Torsten Lieberknecht völlig zurecht.

Der KSC ist gut beraten, möglichst bald herauszufinden, warum es beim wohl schwächsten Derby der letzten Jahrzehnte in den eigenen Reihen genau daran fehlen konnte. Sonst könnte es schon bald wieder ähnliche Szenen geben wie nach dem Abpfiff auf dem Betzenberg. Selbst als der KSC im Winter nur einen Sieg in zehn Spielen landen konnte, munterten die Fans das Team immer wieder auf und blieben loyal. Dass sich das am Sonntag geändert hat, ist kein gutes Zeichen.