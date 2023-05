Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Horst Eckel war mit 22 Jahren der jüngste Spieler der deutschen Mannschaft, die 1954 in Bern Fußball-Weltmeister geworden ist. Fritz Walter, der Kapitän, war sein Mentor, Freund und 1957 auch sein Trauzeuge. Eckel, heute 88, lebt in Vogelbach nahe Kaiserslautern. Der einstige Dauerrenner war am Freitag wieder auf dem „Betze“.

„Wir haben uns nicht nur fußballerisch gut verstanden, sondern auch menschlich. So war es all die Zeit – vom Anfang bis zum Ende.“ So beschreibt Horst Eckel, einer der