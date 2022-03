Der Machtkampf beim DFB ist durch die ehemaligen Präsidenten einmal mehr als absurd entlarvt worden.

Ob sich die drei persönlich vorbelasteten ehemaligen DFB-Präsidenten Fritz Keller, Reinhard Grindel und Theo Zwanziger mit ihrem Appell, Reizfigur Rainer Koch aus den Gremien des deutschen Fußballs zu entfernen, einen Gefallen getan haben, sei mal dahingestellt. Aber ihr Vorpreschen im Vorfeld des DFB-Bundestages hat zumindest eines bewirkt: Wer einen Neuanfang beschwört, muss sich fragen lassen, ob er er nicht einer hohlen Phrase aufsitzt. Denn der eine Kandidat für das Präsidentenamt – Peter Peters – war in den vergangenen Jahren Teil des Zoff-Systems. Und der neue, scheinbar unvorbelastete Kandidat – Bernd Neuendorf – distanziert sich nicht von Koch, eher im Gegenteil. Absurd. Was bleibt? Das schale Gefühl, dass der neuerliche Machtkampf die wahren Themen, auch an der Basis des Fußballs, umschifft.