Als Robert Lewandowski dem Rest der Welt nicht mehr zeigen wollte, dass er der Beste ist, wurde er zum Weltbesten. Viele Jahre war der Pole ein großartiger Stürmer, aber der Egoismus stand ihm im Weg. Jetzt steht er auf einer Stufe mit dem „Bomber“, mit Gerd Müller – unabhängig davon, wie viele Tore er noch schießt. Eine Würdigung.

Die Abwehrrecken Friedel Lutz und Peter Reichel konnten den Rekord ebenso wenig verhindern wie Torwart Peter Kunter. Bernd Hölzenbein und Jürgen Grabowski waren als offensive Freigeister ohnehin nicht geeignet, um den Lauf des Mannes zu stoppen, der voller Ehrfurcht und Bewunderung gleichermaßen „Bomber“ genannt wurde. Vor knapp 49 Jahren stellte Gerd Müller gegen Eintracht Frankfurt eine Marke auf, die – so glaubte jeder – kein anderer Stürmer je mehr brechen würde. Im Juni 1972 schoss Müller beim 6:3 des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt drei Tore, es waren der 38., 39. und 40. Treffer in der laufenden Spielzeit. Zwei Jahre zuvor hatte er selbst eine Bestmarke von 38 Saisontreffern aufgestellt. Zwei Spiele später waren die Münchner Meister, obwohl Müller gegen Dortmund und Schalke kein Tor mehr gelang, was ungewöhnlich war. Meister wurden die Münchner in den 49 Jahren danach oft, gefühlt sogar immer – 40 Tore hatte bislang aber niemand mehr geschossen. Bis gestern.

Ewig dank neuer Regel

Es gilt die Regel, dass Rekorde immer irgendwann gebrochen werden. Selbst Bob Beamons Jahrhundert-Weitsprung 1968 in Mexiko City auf 8,90 Meter wurde durch Mike Powell um fünf Zentimeter verbessert. Manche Rekorde sind nur deshalb für die Ewigkeit, weil danach die Regeln geändert werden mussten. Nachdem Uwe Hohn den Speer unfassbare 104,8 Meter weit geworfen hatte, veränderte der Weltverband die Flugeigenschaften des Wurfgerätes, damit die Athleten den Speer nicht aus dem Stadion beförderten.

Das Fußballfeld wurde nicht verändert, die Tore sind immer noch gleich groß, trotzdem galt es als Fakt, dass der Rekord des „Bombers“ unangetastet bleiben würde. In der Bundesliga gab es nach Müller begabte Stürmer, viele waren besonders: Dieter Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Ulf Kirsten, Anthony Yeboah oder Pierre-Emerick Aubameyang. Sie prägten die Liga, aber an die 40 Treffer von Müllers Gerd kamen sie nicht heran.

Auf dem Stürmerthron

Es war deshalb ein historischer Moment, der sich am Samstagnachmittag im Schwarzwaldstadion in Freiburg ereignete. Der Torrekord der Bundesliga gehört jetzt nicht mehr Müller allein, er gehört jetzt auch noch Robert Lewandowski. Der Bayern-Stürmer hat vergangenes Jahr die Champions League gewonnen, ist zum Weltfußballer gekürt worden – doch auf den Stürmerthron ist er mit dem 40. Tor gestiegen, das er in Freiburg erzielte. Er wird fortan in einem Atemzug mit Gerd Müller genannt werden, und als Angreifer ist das die höchste Würdigung.

„Was Gerd Müller gemacht hat, ist unglaublich. Mit ihm den Rekord zu teilen, macht mich sehr, sehr stolz“, sagte Lewandowski überglücklich. „Solche Rekorde bricht man vielleicht nicht so schnell.“ Am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg kann er Müllers Marke noch überbieten. „Das Verrückte ist, dass es bei Lewy normal ist, wie er seine Tore in Serie schießt. Er ist aber auch nur ein Mensch, das hat man gesehen, als es um den 41. Treffer ging“, sagte Mitspieler Thomas Müller. Der Trainer des FC Bayern, Hansi Flick, zu seinem Musterschüler: „Die letzten Jahre hätte man da nie dran geglaubt, dass der Rekord fallen würde. Aber im Fußball ist einiges möglich. Im Moment ist Robert der beste Stürmer auf der Welt. Was danach kommt, muss man abwarten. Wie lange er seinen Rekord haben wird, das muss die Konkurrenz entscheiden.“ Auch Bundestrainer Joachim Löw lobte Lewandowski überschwänglich: „Es ist imponierend, so eine Anzahl an Toren zu erzielen. In der heutigen Zeit ist das noch schwieriger, als es früher war.“

Egozentrik abgelegt

Es gibt nun Vergleiche zwischen dem „Bomber“ und dem Mann, der jetzt mit ihm den Rekord teilt. Wobei es im Grunde müßig ist, beide miteinander zu vergleichen. Wer Müller für den Besseren hält, hat dafür ebenso gute Argumente wie derjenige, der Lewandowski für den Größten hält. Vielleicht ist der Pole in seinen Fähigkeiten kompletter, aber in seinem Gespür für das Spiel bleibt Müller unerreicht. Unstrittig ist, dass der Pole eine Leistung vollbracht hat, die man weder ihm noch anderen Stürmern zutraute.

Robert Lewandowski ist ein Vorbild. Nicht weil er den Rekord des „Bombers“ erreicht hat, sondern weil er ihn erreichte, nachdem er seine Egozentrik abgelegt hat.

Auf dem Tiefpunkt

Es ist vier Jahre her, als Lewandowski auf dem Tiefpunkt angekommen war. Damals hatte er sich schon zwei Mal die Torjäger-Krone in der Bundesliga aufgesetzt, aber nachdem 30 Treffer nicht reichten, um erneut Torschützenkönig zu werden, offenbarte der Stürmer seinen überquellenden Egoismus. Lewandowski warf seinen Münchner Teamkollegen vor, ihn im Kampf gegen den Dortmunder Aubameyang, der 31 Tore schoss, nicht ausreichend unterstützt zu haben.

„Ich war nicht wirklich zufrieden damit, wie mein Team mir geholfen hat. Ich war verärgert, ich war enttäuscht über die Einstellung des Teams“, sagte Lewandowski damals. Ein Jahr später verweigerte er Trainer Jupp Heynckes nach einer Auswechslung den Handschlag, weil er unbedingt Europas bester Torschütze werden wollte und deshalb sauer war, dass er frühzeitig vom Feld musste. Lewandowskis persönliche Ziele standen für ihn ganz offensichtlich über denen des Teams.

Lewandowskis Leiden

Seit seinem Wechsel von Dortmund nach München kokettierten Lewandowski und seine Berater mehr oder weniger dauerhaft mit einem Wechsel zu Real Madrid. Die Bayern waren für den Stürmer ein großer Klub, keine Frage, aber die Königlichen das Ziel der Sehnsüchte. So regelmäßig der Angreifer für die Münchner traf, so vorhersehbar flammten die Ambitionen Lewandowskis auf, zu einem anderen Klub weiterzuziehen. Er war besessen von der Gier, der Welt zu zeigen, dass er der Beste ist.

Außerhalb von Europa stritten die Fußballfans darüber, ob Lionel Messi oder doch Cristiano Ronaldo der beste Spieler der Gegenwart ist. Lewandowski litt darunter, und bei dem Versuch, dem Rest der Welt zu zeigen, dass er dazugehört, verrannte er sich in seinem Egoismus. Robert Lewandowski war ein großartiger Stürmer, aber er war ein Einzelgänger in einem Teamsport. Die Geschichte des Torrekords, den Lewandowski jetzt aufgestellt hat, ist eine Geschichte der Wandlung.

Der Sinneswandel

Vielleicht musste ihm geholfen werden, denn zeitgleich mit der Erkenntnis, dass die Verantwortlichen von Real nicht daran interessiert waren, ihn für eine Riesensumme an Ablöse und Gehalt nach Madrid zu holen, gab es einen Sinneswandel bei Lewandowski, der auf dem Feld sichtbar wurde. Der Pole spielte nicht mehr für seine Torquote, sondern für den Erfolg der Mannschaft. Er winkte nicht mehr ab, wenn sich ein Kollege gegen ein Abspiel zu ihm entschieden hatte, sondern freute sich über eine Torvorlage ebenso wie über einen eigenen Treffer. Der eigene Erfolg stand fortan nicht mehr im Zentrum des Denkens – und das sorgte dafür, dass die eigene Torquote immer besser wurde.

Als Robert Lewandowski der Welt nicht mehr zeigen wollte, dass er der Beste ist, wurde er zum Weltbesten. Diese Botschaft macht in einer Fußball-Welt Mut, in der die Diskussionen meist darum kreisen, warum welcher Klub jetzt wie viele zusätzliche Millionen zu verteilen hat. Der Teamplayer Lewandowski hat einen Rekord erreicht, der unerreichbar schien, und damit ein Signal an alle gesendet, die dieses Spiel lieben.

Große Momente

In der Spielzeit 2019/20 schoss er so viele Bundesliga-Tore wie nie zuvor (34), gewann die Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League, die Torjägerkanone in der Königsklasse und wurde am Ende zum Weltfußballer erkoren. Das sind große Momente. Seit gestern ist ein weiterer hinzugekommen. Die Legende Gerd Müller steht fortan nicht mehr alleine, Robert Lewandowski steht neben ihr. Die Geste, unter seinem Trikot ein T-Shirt mit der Aufschrift „4ever Gerd“ – für immer Gerd – zu tragen und nach dem Rekordtor zur Schau zu stellen, unterstreicht die Wandlung des Polen.