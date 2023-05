Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Name Felix Schütz wird auf ewig mit einer Sternstunde des deutschen Eishockeys verknüpft sein. Die nächste Station seiner bewegten Karriere begann der inzwischen 33-Jährige am Samstagabend bei den Adlern Mannheim unter völlig anderen Umständen. In aller Stille sozusagen.

Als Schütz am 7. Mai 2010 in der Verlängerung des WM-Eröffnungsspiels in der Fußballarena auf Schalke der Siegtreffer in Verlängerung gegen Favorit USA gelang,