Luis de la Fuente wäre fast in den Abgrund gerissen worden, doch der Trainer der spanischen Männer-Nationalmannschaft zeigte rechtzeitig Reue. In der Heimat wird er lange kritisch beäugt, gewinnt aber gerade an Profil.

Ohne einen öffentlichen Büßergang wäre Luis de la Fuente womöglich mit in den Abgrund gerissen worden. Es ist nicht einmal ein Jahr her, als der Trainer der spanischen Männer-Nationalmannschaft