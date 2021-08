Sein Team wusste sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Weltumsegler Boris Herrmann rammte bei der Regatta Vendée Globe auf den letzten Meilen ein Boot und verpasste so das erhoffte Podium. Eine Frage treibt ihn nach 80 Tagen auf See nun um. Im Zielhafen ist er trotzdem glücklich.

Das satellitengesteuerte Trackingsystem zeigten am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr plötzlich einen dramatischen Geschwindigkeitsabfall der Rennjacht des Hamburgers an. Herrmanns „Seaexplorer“ pflügte nicht mehr mit über 40 Stundenkilometer durchs Wasser, sondern dümpelte offensichtlich nur noch rund 90 Seemeilen vor der französischen Atlantikküste umher. Die Helfer im Zielhafen von Les Sables d’Olonne starrten auf die Computerbildschirme und konnten nur rätseln, was da draußen auf dem Meer vor sich ging. Nach Minuten des bangen Wartens meldete sich Boris Herrmann schließlich über Funk.

Ihm gehe es gut, sagte er, aber er hatte dann doch eine schlechte Nachricht: In der Dunkelheit hatte er mit seinem Boot einen Fischkutter gerammt. Schnell war allen klar, dass damit kurz vor dem Ziel ein großer Traum geplatzt war, denn die Chancen auf einen Podiumsplatz oder sogar den Sieg waren dahin. Im Ziel am Donnerstagmittag war’s der vorläufige vierte Rang. „Das war der schlimmste Alptraum“, erzählte der Hamburger über die Kollision mit dem Trawler. An Land hatte er sich wieder gefangen: „Ich bin wirklich glücklich über das Ergebnis, auch angesichts der Umstände. Der kleine Schluckauf vom Mittwoch, der ist schon fast vergessen.“

„Der kleine Schluckauf“

Bis zu dem Unfall schien es für den 39-Jährigen noch möglich, Sportgeschichte zu schreiben. Bei der neunten Auflage des Rennens einmal rund um die Welt war es ihm als erstem Nicht-Franzosen möglich, die Regatta zu gewinnen. Nach der Havarie ging es dem Hamburger allerdings nur noch um eine gute Platzierung. Die er ja auch erreichte.

Während der deutsche Skipper auf hoher See noch die Schäden an seiner Jacht untersuchte, segelte der Franzose Charlie Dalin mit seinem Boot „Apivia“ als erster Teilnehmer über die Ziellinie vor der Küste von Les Sables d’Olonne. Er hatte die 28.267,88 Seemeilen (rund 50.000 Kilometer) in 80 Tagen, 6 Stunden, 15 Minuten und 47 Sekunden zurückgelegt. Die Freude und die Erleichterung Dalins war nach dieser fast übermenschlichen Anstrengung natürlich groß, doch konnte er seinen Triumph nicht auskosten, denn der Skipper wusste, dass er wohl nicht der endgültige Sieger des Rennens sein würde. Während Dalin an Land Interviews gab, segelte der Franzose Yannick Bestaven noch mit Hochgeschwindigkeit auf das Ziel zu. Zwar hatte der 48 Jahre alte Skipper der „Maître Coq IV“ in der Nacht 7:43 Stunden nach seinem Landsmann Dalin das Ziel erreicht. Doch reichte ihm eine Zeitgutschrift von 10:15 Stunden auf die Gesamtsegelzeit zum großen Erfolg.

Der Kurs der Vendée Globe führt einmal rund um den Erdball, vorbei am südafrikanischen Kap der Guten Hoffnung und am Kap Leeuwin in Australien. Gesegelt wird alleine.

An Rettungsmission mitgewirkt

Boris Herrmann hatte wegen einer Zeitgutschrift von sechs Stunden als Anwärter auf den Sieg gegolten. Herrmann und Bestaven hatten die Gutschriften von der Wettfahrtleitung wegen ihrer Beteiligung an der Rettungsmission für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember erhalten. Dessen Schiff war in einem schweren Sturm untergegangen.

Dieses Schicksal blieb Herrmann erspart. Nach der Kollision mit dem Fischkutter, die den Deutschen im Schlaf überrascht hatte, führte er einige notdürftige Reparaturen durch und segelte die letzten Meilen mit stark reduzierter Geschwindigkeit weiter in Richtung Zielhafen. Dort schloss er seine Frau Birte Lorenzen-Herrmann, seine sieben Monate alte Tochter Malou und Familienhund Lilli in die Arme. Unter anderen verfing sich bei der Kollision ein Vorsegel in den Kränen des Trawlers, eines seiner Foils (Tragflügel) war gebrochen. Dazu hörte er seinen Ausleger mehrfach in die Bordwand des anderen Bootes hämmern. „Es waren echte Schockmomente“, erzählte er.

In der Krise kühles Blut bewahrt

Zu seinem Glück schob sich die Rennyacht aber am anderen Boot vorbei. Ein Angstmoment war es allerdings, als Herrmann erkannte, dass auf der rechten Seite seines Schiffes die Want abgerissen war. Das ist die Leine, die den Mast seitlich sichert, damit er bei Belastung nicht einfach umfällt. Trotz des Schrecks habe er kühles Blut bewahrt. „Ich habe mich erstmal angezogen und tief durchgeatmet. Zum Gück war ich ganz bei mir und relativ ruhig“, erzählte Boris Herrmann, nachdem den Mast notdürftig gesichert hatte.

Eine Frage stellte der Segler allerdings immer wieder. 80 Tage und rund 50.000 Kilometer lang hatten seine Alarmsysteme immer gut gearbeitet. Doch nun? „Kein Alarm ist losgegangen“ sagte Herrmann und fragte: „Wie konnte das Radar dieses Schiff nicht erkennen?“ Die Antwort wird etwas auf sich warten lassen.