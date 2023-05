Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fingernägel von Patrick Glöckner sind nicht in Gefahr. Der Trainer des SV Waldhof wird am Wochenende nicht bibbernd und Nägel kauend vor dem Bildschirm sitzen, um zu beobachten, was die Konkurrenz in der Dritten Liga macht. Ein kurzer Blick ist dennoch erlaubt, denn die Mannheimer greifen erst am Ostermontag ins Geschehen ein.

„Wir können das ja eh nicht beeinflussen“, sagt Glöckner, der fünf Spieltage vor dem Ende der Saison darauf hoffen muss, dass die Spitzenmannschaften patzen. Nur in diesem Fall