Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zufriedenheit kann das Debüt von Bundestrainer Hansi Flick nicht wecken. Der 2:0-Sieg gegen Liechtenstein offenbart altbekannte Mängel, aber nun winkt gegen Armenien morgen wenigstens die Tabellenführung in der WM-Qualifikation.

Es ist gar nicht so lange her, da hat der Kybunpark von St. Gallen ein echtes Torfestival erlebt. Das in ein großes Einkaufszentrum integrierte Fußballstadion, direkt an die Autobahnzufahrt