Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mark Selby ist zum vierten Mal Weltmeister geworden und auf den Snooker-Olymp zurückgekehrt. Der Aufstieg aber war beschwerlich. Auch sein Finalgegner blickt auf düstere Tage zurück.

Ein Stoß noch. Eine Kugel. Schwarz. Mark Selby greift in die rechte Hosentasche, holt die Kreide hervor, präpariert die Pomeranze seines Queues. Geht in Position, visiert die Kugel an. Richtet