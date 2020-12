Joachim Löw hat am Montag nicht auf den Tisch gehauen. Er hat keine Parolen formuliert. Vor allem zeigte er sich nicht amtsmüde. Ein Rücktritt war für ihn kein Thema. Der Bundestrainer legte einen konzentrierten Auftritt hin. Er war in den 60 Minuten durchweg sachlich und klar. Löw wirkte souverän. Kritik wischte er locker beiseite, Stichwort: keine Stadionbesuche. Mehrmals verwies er darauf, schon lange im Geschäft zu sein. Löw blieb staatsmännisch, Löw blieb sich treu. Löw blieb Löw. Offensiv wurde er, als er sich über seinen Arbeitgeber enttäuscht zeigte. Bei der Analyse des 0:6 in Spanien hätte es konkreter sein dürfen. Selbstkritik? Keine Spur. Den ausgemusterten Weltmeistern Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller ließ er ein ganz kleines Hintertürchen offen. Damit verschafft er sich Ruhe. Eine Rückholaktion scheint jedoch ausgeschlossen. Die Debatte ist unwürdig mittlerweile.

Joachim Löw bleibt auf der roten Linie