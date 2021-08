Der 1. FC Kaiserslautern war von Beginn an dabei. Der Name hat den Pionierinnen Türen geöffnet.

Zu den eher vergessenen Kapiteln in der Geschichte des 1. FC Kaiserslautern gehört der Damen-Fußball. Dabei war der FCK einer der maßgebenden Vereine in der Gründerzeit. Als der Frauen-Fußball ab 30. Oktober 1970 offiziell erlaubt war, hatte der Ball auf dem Betzenberg schon längst begonnen zu rollen. Es gibt ein schönes Bild vom damaligen FCK-Präsidenten umringt von jungen Damen. Als der Verein einen Aufruf machte, meldeten sich 50 junge Frauen. Und so kam Willi Müller zu dem netten Foto. Immerhin gehörte der Vereinschef neben dem legendären Mannschaftsarzt Willi Pfeifer zu den Förderern der Frauen, die sich noch vor dem Verbotsende formierten. Für das Ende des Frauen-Fußballs war 1986 auch ein Präsident maßgeblich: Jürgen Friedrich, der die Abteilung aus Kostengründen auflöste.

Petra Blandfort hat viel zu erzählen

Eine der Frauen der ersten Stunde ist Petra Blandfort, die damals noch Ziller hieß. Als es 1980 das Jubiläumsheft „10 Jahre Damenfußball 1970 – 1980“ gab, war der Abwehrchef der FCK-Frauen diejenige mit den meisten Spielen auf dem Konto: immerhin 295, am Ende waren es um die 400. Und die sportliche Bilanz der Ladies konnte sich sehen lassen. 6,8 Tore pro Spiel hatte die Elf im Schnitt erzielt. Von 288 Spielen waren 238 gewonnen worden, 29 verloren und 21 Unentschieden hatte es auch gegeben. Die erfolgreichsten Torjägerinnen: Birgit Göttel 275 Tore, Renate Lutzi 153 und Christa Schimmel 100.

Petra Blandfort wohnt in Kaiserslautern in der Stadt. Früher, als noch nicht alles bebaut war, hat man bei ihr daheim „jedes Tor und jede Chance auf dem Betzenberg gehört“, wie ihr Mann Harry erzählt. An die Fußball-Jahre mit der Mannschaft erinnert Petra Blandfort sich sehr gerne. „Es war schon eine schöne Zeit“, sagt sie – und wie bei vielen anderen Teams auch sind die Frauen auch bis heute verbunden geblieben.

Ordner voller Bilder und Artikel

Weil ihr Vater Gerhard Fotografen-Meister, und als solcher bei der Firma Pfaff als Werksfotograf angestellt war, war sie diejenige, die alles festgehalten hat. Drei, vier Ordner hat sie voller Bilder und Zeitungsartikel. Und es ist bei ihr wie bei allen anderen Fußballerinnen dieser Zeit auch: Es wurde Fußball gespielt, vor allem aber die Gemeinschaft gepflegt und auch ordentlich gefeiert. Das, was heute alles gepostet, geteilt, sofort verschickt und in alle Welt verbreitet wird, ist früher zwischen den Deckeln eines Albums verschwunden – oder in den Köpfen der Beteiligten geblieben.

Die Kindheit auf den Erzhütten-Wiesenthalerhof hat das fußballbegeisterte Mädchen auf dem Bolzplätzchen bei der Kirche verbracht. Sie hat mit den Jungs gespielt. „Einer musste ja die Kleidung auftragen“, sagt sie und lacht – die des drei Jahre älteren Bruders Dieter.

Das erste Training war auf Platz 3

Beim Sport war sie in ihrem Element. Und ist es bis heute. Mit den Damen 40 II vom TC Caesarpark Kaiserslautern hat sie an der freiwilligen Medenrunde in diesem Jahr teilgenommen und freut sich, in der A-Klasse guter Zweiter geworden zu sein. „Ich mache das aus Spaß, ich mag die Bewegung mit dem Ball“, sagt die Linkshänderin, die auch ein Linksfuß ist – aber rechts schreibt, mit der „schönen Hand“. Beim allerersten Treffen war sie nicht dabei, aber im ersten Training im Frühjahr 1970, als die Vereine noch keine Damen-Mannschaften haben durften. Das erste Training war auf Platz 3, ansonsten wurde beim ASV oder dem ESC West, wo auch viele Spiele stattfanden, trainiert. Platz 3 war der hinter der Westkurve, der heute ein Parkplatz ist. Das erste Spiel war am 14. Juli 1970, zweimal 30 Minuten, 6:0 gegen Otterberg. Die erste Niederlage hat es im verflixten siebten Spiel gegeben: 0:4 gegen Wörrstadt, das damals den Ton in der Trendsportart angab.

10.000 Zuschauer bei einem Freundschaftsspiel

Bei einem Freundschaftsspiel der „Roten Teufel“ dürfen die Frauen sich wenig später auch auf dem Betzenberg zeigen und schlagen den VfL Neustadt mit 1:0. Das wollten immerhin 10.000 Zuschauer sehen. In den nächsten zehn Jahren gibt es immer wieder einmal Einlagespiele der Damen, die auch gut besucht waren. Der FCK versprach sich von den Spielen mehr Zuschauer.

Auch wenn „Atze“ Friedrich das Kapitel Frauen-Fußball beim FCK 1986 zugeschlagen hat, ist Petra Blandfort dem Verein verbunden geblieben und hofft wie viele auf wieder bessere Zeiten. „Wer schon alles bei uns war ...“, sinniert sie und denkt vor allem an die Verteidiger, die es in die Bundesliga geschafft haben: Willi Orban, Dominique Heintz und Robin Koch. „Wir sind damals über die Dörfer gefahren“, sagt sie rückblickend über ihre Fußballzeit. Es war viel Improvisiertes, dafür umso schöner. Der Name FCK „war schon ein Türöffner“, sagt die Mutter von zwei Kindern, die beim Finanzamt im Gehobenen Dienst tätig war und im Frühjahr in Rente gegangen ist.

In der Festschrift zum „Zehnjährigen“ hatte Jürgen Friedrich als Präsident immerhin in seinem Beitrag eine Lanze für die Ladies gebrochen. „Heute dürfen wir feststellen, dass der Damenfußball alle Bewährungsproben überstanden hat, dass sportlich beständig gute Leistungen und Erfolge überzeugt haben und dass sich so die Damenfußballabteilung ihren anerkannten Platz im Vereinsgeschehen errungen hat.“

Die Serie

Am 30. Oktober 1970 ist beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Travemünde das Verbot für Frauen-Fußball aufgehoben worden. In einer Serie blickt die RHEINPFALZ zurück auf das Startjahr und berichtet über Persönlichkeiten oder Mannschaften, die prägend für die Frauen-Fußball in der Pfalz waren.