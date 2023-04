Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bundestrainer darf bleiben. Trotz Debakel bei der WM 2018, trotz des Abstiegs in der Nations League. Trotz des 0:6 in Spanien. Warum eigentlich? Was macht ihn aus – und wie muss er sich, seine Arbeit und die Nationalelf nun aufstellen? Annäherung an einen Trainer, der sich seit dem Titel 2014 stark verändert hat.

Als der erste Schreck gewichen war, blühte schon wieder der Flachs. Joachim Löw fordert „die Neuauszählung der Tore. Er erkennt das Ergebnis nicht an.“ Diese kleine Schmonzette