Wenn irgendwann in drei Wochen über das schönste Tor der Europameisterschaft beraten wird, dann gehört der 1:1-Ausgleichstreffer des Schweizers Xherdan Shaqiri gegen Schottland ganz sicher dazu. Und wieder sorgte der Offensivspieler für Furore.

Am Mittwoch in Köln lief die 26. Spielminute, als sich der Schotte Anthony Ralston einen fatalen Rückpass erlaubte. Shaqiri erlief den Ball und zirkelte ihn aus 20 Metern unhaltbar in