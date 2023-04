Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kolumne Sport-Plauderei stellen wir Menschen vor, die sich hinter den Kulissen des Sports engagieren und bewegen. Heute: Franz Weitlauff (56) aus Deidesheim, der als treue Seele seines Sohnes Ralf (23), der erste Ansprechpartner sowohl in der eigenen Werkstatt als auch in der Boxengasse bei den Rennen um den Deutschen Langstreckencup (DLC) für Motorräder ist.

Herr Weitlauff, vermissen nach der Absage der „1000 km von Hockenheim“ das Boxenfeeling?

Die Rennen und die Box mit allem drumherum, das ist schön, aber auch Stress. Deshalb