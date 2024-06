Mit 65 noch mal zu Olympischen Spielen? Dressurreiter Hubertus Schmidt hatte vor ein paar Jahren durchaus diesen Traum. Dann aber wagte er einen Schritt, der schwer war, mit dem er aber im Reinen ist. Weil sich sein Traum ja in anderer Form und für seine Schülerin Katharina Hemmer doch erfüllen könnte.

Es gibt ganz wenige Sportarten, in denen ein 64-Jähriger noch auf höchstem Niveau, in der Weltspitze gar, mithalten könnte. Die Dressur ist so eine, was auch daran liegen mag, dass