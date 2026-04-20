Kaiserslautern Thunderbolts bei den Damen und TV Kirchheimbolanden bei den Herren heißen die neuen Pfalz-Pokal-Sieger im Basketball.

Die Thunderbolts siegten mit starker Performance im Finale 75:33 (31:19) gegen den Landesliga-2-Meister TV Clausen. „Kibos“ Korbjäger gewannen das Endspiel am Sonntagabend ebenso souverän 92:68 (50:30) gegen den Landesliga-Rivalen SG Ludwigshafen/ Frankenthal.

Die Thunderbolts setzten einer erfolgreichen Saison das Sahnehäubchen auf. Nach dem Meisterschaftsgewinn in der leistungsorientierten Landesliga 1 und dem Oberliga-Aufstieg haute Lauterns Erfolgsteam beim Top-Four-Finale in Kirchheimbolanden mächtig auf den Putz. Nach dem 75:25-Sieg im Halbfinale gegen den eine Klasse tiefer spielenden TV Kirchheimbolanden vervollständigten die Thunderbolts mit dem deutlichen Finalerfolg den großen Saison-Triumph und sicherten sich das begehrte Double.

Zwei Werferinnen treffen besonders gut

„Unsere starke Defensivleistung mit großem Druck auf die Gegenspielerinnen war die Basis für den Erfolg bei der Pokalendrunde und auch schon zuvor bei unserer erfolgreichen Meisterschaftsrunde“, sagte Headcoach Mario Coursey. „Hinzu kamen als weitere Erfolgsgaranten offensiv die Schnelligkeit unserer jungen, athletischen Spielerinnen sowie die große Energie auf dem Feld und der ausgeprägte Zusammenhalt im Team.“ Erfolgreichste Werferinnen waren Jasmine Obeng (22 Punkte), Jaivionne Jones (20) sowie Emily Carter und Hanna Ahnfeldt (jeweils 11). Beim TV Clausen traf Katharina Langohr (14) zweistellig.

Das Herrenteam des TV Kirchheimbolanden nutzte sein Heimrecht und gewann nach 2024 dank einer überzeugenden Vorstellung an beiden Top-Four-Tagen erneut den Pfalz-Pokal. Im Halbfinale wurde der TVK seiner Favoritenrolle gegen den Bezirksligisten SG TV Dürkheim/BI Speyer III gerecht (101:74) und bestätigte seine Top-Form einen Tag später im Endspiel. Früh setzten sich die Nordpfälzer ab wie beim 43:24 (18.), hielten den klaren Vorsprung (71:46, 29.) und landeten letztendlich einen ungefährdeten Erfolg.

Ballsicher: Bei den Herren gewann der TV Kirchheimbolanden (in schwarz). Foto: Julia Hoffmann

„Der erneute Pokaltriumph krönte unsere richtig gute Saison mit dem zweiten Platz in der Landesliga. Das Erfolgsgeheimnis ist ganz einfach unser Team, das zusammenhält, stark gemeinsam auftritt auf und neben dem Platz sowie immer wieder schnell und erfolgreich miteinander kombiniert. Bis hin zum erfolgreichen Abschluss“, sagte die langjährige TVK-Trainerin Eva-Maria Krause-Lott. „Wichtig war auch beim Top-Four-Finale, dass wir als Mannschaft über große Strecken eine Top-Defensive boten. Damit hielten wir die Gegner auf Distanz.“ Beim TVK sorgten Balazs Nagy (20), Tom Dreyer (14), Faruk Yasin (14) und Sven Radloff (14) für große Korbgefahr. Für die SG Ludwigshafen/Frankenthal scorte Georgios Badekas (20) am besten.