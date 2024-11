Der Klub aus dem Ruhrpott kommt in der Zweiten Fußball-Bundesliga nicht in Schwung. Daran hat auch der Trainerwechsel nichts geändert. Am Freitag gab es nur ein 0:0 beim SSV Ulm.

Im Vergleich zu Schalke 04 sind der Hamburger SV und Hertha BSC Leuchttürme der Kontinuität. Anfang Oktober gab es schon wieder einen Trainerwechsel. Für den glück- und erfolglosen Belgier Karel Geraerts (sowie Sportdirektor Marc Wilmots) kam der Niederländer Kees van Wonderen. Drei Wochen später stand van Wonderen schon wieder in der Kritik, weil er die ersten Spiele verlor. 0:0 in Ulm gestern Abend, macht Tabellenplatz 16. Schalke 04 wankt, Schalke 04 schwankt, und derzeit ist keine Ende der Krise abzusehen. Der Klub irrlichtert durch die Zweite Liga. Schalke verliert den Anschluss, und die „Knappen“ wissen: Jedes weitere Jahr in der Zweiten Liga macht es schwieriger, ins Oberhaus zurückzukehren.

Was für eine Talfahrt. 2011 fegte das damalige Team durch die Champions League und gewann mit Trainer Ralf Rangnick bei Inter Mailand 5:2. Der Sprung ins Halbfinale. Ein Weltstar wie Raúl schmückte den Verein. Wo beginnt der Abstieg? Nach der Vize-Meisterschaft 2018 mit Domenico Tedesco? Es folgte eine unglückliche Entscheidung nach der anderen, auch auf dem Managerposten. Mit Coach David Wagner blieb Schalke einst 18 Spiele lang ohne Sieg. Manuel Baum, Frank Kramer, Trainer ohne Fortune. Schalke müsste dringend kreiseln, sich besinnen. Bei einem Blick auf die Verbindlichkeiten wird einem schwindlig. Sie liegen bei 162,7 Millionen Euro. Man muss sich Sorgen machen.

Trainer Johannes Wohlrab passt zu den Eulen

1718 Zuschauer waren am Mittwoch in der Friedrich-Ebert-Halle, und 1718 Zuschauer sind vergnügt nach Hause gegangen. Das lag daran, dass die Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga ein schon verloren geglaubtes Spiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau noch drehten, beinahe sogar gewannen und immerhin 23:23 spielten. Das war nach einem sehr strammen Programm durchaus ein Erfolg. Die Mannschaft macht im zweiten Jahr mit Trainer Johannes Wohlrab erkennbare Fortschritte, obgleich sie wieder drei wichtige Spieler verloren hat. Sie ist im Vergleich zum Jahr vorher noch jünger geworden, sie zeigt dennoch weniger eklatante Ausschläge wie in der Vorsaison, als es beispielsweise im Spiel beim TV Großwallstadt eine indiskutable erste Halbzeit gab.

Engagiert: Eulen-Trainer Johannes Wohlrab. Foto: Moray

Wohlrab positioniert sich als Spieler-Entwickler, fast alle seine Akteure gewinnen in diesen Wochen an Profil. Der Coach plant behutsam ihre nächsten Schritte. Der 38-Jährige ist kommunikativ, offen und fleißig. Er identifiziert sich mit dem Verein, er passt zu den Eulen. Sein Vertrag endet im nächsten Sommer. Eine Vertragsverlängerung ist durchaus vorstellbar. Auf Anfrage sagte Geschäftsführerin Lisa Heßler, die spielfreie Zeit nun eigne sich für Gespräche. Auch in dem Falle kann Kontinuität nicht schaden. Johannes Wohlrab verweist in dem Kontext immer auf das Beispiel SG BBM Bietigheim, jetzt Bundesligist.

Olympia scheint sich zu lohnen

Lassen wir mal einen Moment die Kosten für die Olympische Eröffnungsfeier in Paris außer Acht. 100 Millionen Euro für das Spektakel auf der Seine, Wahnsinn. Gleichwohl. Die Olympische Spiele scheinen sich gelohnt zu haben. Die Spiele haben in Frankreich einen Ansturm auf die Sportvereine ausgelöst. Die Zahl der Mitglieder schnellte in vielen Sportarten in die Höhe. Léon Marchand sei dank: Die Schwimmvereine verbuchten zum Beispiel ein Plus von bis zu zehn Prozent. Nach den starken Auftritten von Tischtennis-Star Felix Lebrun ging es da sogar um 20 Prozent in die Höhe. Er holte Bronze.

Stark beim Heimspiel: Tischtennis-Star Felix Lebrun Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Für alle die, die über die Spiele in Deutschland nachdenken, möge das ein Aspekt sein, auch wenn die deutschen Vereine nun so viele Mitglieder haben wie noch nie. Olympia könnte bei uns doch auch einen positiven Effekt haben. Aber klar: Bis zum Jahr 2040 ist es noch weit ...