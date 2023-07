Die deutsche Triathlon-Mixed-Staffel belohnte sich für ein starkes Rennen mit dem WM-Titel. Ein Pfälzer ist mit dabei. Obendrauf gibt es in Hamburg noch das Ticket für die Olympischen Spiele.

Zehn Jahre nach dem bislang letzten WM-Erfolg hat die deutsche Triathlon-Mixed-Staffel wieder den Titel gewonnen. Laura Lindemann machte in Hamburg den Sieg unter dem Jubel von Zehntausenden Zuschauern auf dem Rathausmarkt perfekt. Zuvor hatten Tim Hellwig aus Neustadt, die Darmstädterin Annika Koch und der Nürnberger Simon Henseleit die Potsdamerin in eine aussichtsreiche Position gebracht. Durch den Erfolg hat die Deutsche Triathlon Union zugleich ihren Staffel-Startplatz bei den Olympischen Spiele in Paris sicher.

Jeweils 300 Meter Schwimmen, sieben Kilometer auf dem Rad und einen 1,6 Kilometer langen Lauf musste die Triathleten und Triathletinnen bewältigen. Von Beginn an war das deutsche Team vorn mit dabei. Die 27-jährige Lindemann sorgte dann für die Entscheidung, als sie sich auf dem Rad einen komfortablen Vorsprung erarbeitete. Zweiter wurde Neuseeland vor der Schweiz. Zuletzt holte Deutschland 2013 ebenfalls in Hamburg den WM-Staffel-Titel – damals unter anderem mit den späteren Ironman-Weltmeistern Jan Frodeno und Anne Haug. „Es war megaschön, besser kann es nicht laufen“, sagte Laura Lindemann. Sie holte ja schon Bronze im Sprint, war die überragende Athletin.

Schon im Einzel Achter

Beim Sieg seines 24-Jährigen Sohnes mit der Mixed-Staffel in Hamburg war Vater Thorsten Hellwig hautnah dabei. Am Samstag verfolgte er zunächst auf der VIP-Tribüne aufgeregt das Rennen seines Sohnes beim Einzel-Finale der Männer. Der Wettbewerb wurde in einem Ausscheidungsrennen, also im „Eliminator“-Format ausgeführt. Nach der Qualifikation am Freitag folgten drei Rennen über 300 Meter Schwimmen, 7,5 Kilometer Radfahren sowie 1,6 Kilometer Laufen. Beim Finale waren nur noch zehn Athleten zugelassen. Hellwig war als einziger Deutscher im Finale vertreten.

Im Mai hatte er noch eine Corona-Erkrankung, durch die sein Leistungsvermögen zunächst um rund 50 Prozent heruntergefahren wurde. Er belegte schließlich Rang acht. Für seinen beherzten Auftritt wurde er mit einem Startplatz in der Mixed-Staffel belohnt.

Hellwig startete mit einem guten Schwimmen, hielt sich beim Radfahren in der Spitzengruppe und schickte nach dem Laufen Koch auf Rang drei ins Rennen. Auch wenn Papa Hellwig von seiner guten Form seines Sohnes wusste, war er dann doch überrascht. Thorsten Hellwig: „Ich wusste, dass an dem Wochenende vielleicht etwas Großes passieren könnte, aber das hätte ich jetzt nicht im Traum erwartet.“