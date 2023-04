Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zufälle gibt’s: Ausgerechnet der Spieler, den Adler-Neuzugang Ryan MacInnis ersetzen soll, ist der einzige Mannheimer, mit dem er in seiner nordamerikanischen Eishockey-Vergangenheit schon mal zusammengespielt hat. Ryan MacInnis hat übrigens einen berühmten Vater.

Als MacInnis am Mittwochvormittag vom Eis kam, also nach seiner allerersten Trainingseinheit mit seinem neuen Team, da dachte er nicht an den Jetlag. „Jetzt kein Problem“, sagte er lachend,