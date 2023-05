Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Adler werden wieder zum „Wolfsrudel“ – denn einer ihrer prominenten Anführer ist zurück. Der Ur-Mannheimer David Wolf wird am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Augsburger Panther sein Comeback nach langer Verletzungspause geben. „Ich bin am Freitag zurück“, bestätigte Wolf am Mittwoch nach dem Training der RHEINPFALZ, „nach einer langen Auszeit mit viel schweißtreibender Arbeit.“

Sechs Tage die Woche Reha, rechnet er hoch, dazu ständige Besuche beim Physiotherapeuten – und das alles seit Ende April. „Meine Familie hat da